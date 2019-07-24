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Помер актор Рутгер Хауер

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 20:45
Помер актор Рутгер Хауер
Фото: Рутгер Хауер (GettyImages)

Актор помер у віці 75 років

Відомий актор  Рутгер Хауер помер 19 липня у своєму будинку в Нідерландах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

Як повідомляється, він помер після нетривалої хвороби у віці 75 років.

"Похорони Хауера відбулися в середу", - повідомив агент Хауера Стів Кеніс.

Відзначимо, найбільш відомі ролі Рутгера Хауера припали на 1980-ті роки, коли він знявся у таких фільмах як "Той, що біжить по лезу", "Сліпа лють", "Нічні яструби". За роль Олександра Печерського у "Втечі із Собібора" в 1987 році він отримав "Золотий глобус".

Нагадаємо, у віці 96 років помер народний артист СРСР, російський актор театру і кіно Володимир Етуш. В останні роки у ЗМІ часто з'являлися повідомлення про його госпіталізації. В останній раз у лікарні актор лежав влітку минулого року. Через самопочуття Етуш тоді перервав свій відпочинок в Італії. Крім того, восени 2018 року з-за того, що артист не зміг прийти на виставу, Театр Вахтангова, в якому продовжував відігравати Етуш, скасував постановку.

Як повідомляло, 8 лютого, пішов із життя у 83 роки радянський актор Сергій Юрський. Цю інформацію підтвердили в театрі ім. Моссовета. Причина смерті поки невідома.

 

 

У Росії помер актор Володимир Етуш Помер відомий радянський актор Юрський
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