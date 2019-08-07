Легендарный советский актер был экстренно госпитализирован: что произошло

Скорая медицинская помощь (wikimedia.org)

Медики серьезно обеспокоены здоровьем известного артиста

Советский актер Валентин Гафт был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По данным российских СМИ, актер перенес инсульт и на данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

Информацию о госпитализации 83-летнего Валентина Гафта подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Она отметила, что артист уже улыбается.

"Да, Валентин в больнице, в удовлетворительном состоянии. Улыбается уже. Все вокруг него танцуют, пляшут, все очень внимательные", - сообщила Остроумова.

Также отмечается, что Валентин Гафт перенес инсульт и первоначально его состояние вызывало опасение у врачей. Его поместили в реанимацию, но состояние начало улучшаться и стабилизироваться. Сейчас он находится в обычной палате отделения неврологии.

Валентин Гафт (социальные сети)

Также известно, что два года назад Валентин Гафт перенес серьезную операцию. Он неудачно упал и травмировал руку.

Валентин Иосифович Гафт – легендарный советский актер театра и кино, театральный режиссер. Лауреат множества наград и премий. На его счету около 100 фильмов, самые известные из которых: "Калиф-аист", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Черная курица, или Подземные жители", "Чародеи", "Забытая мелодия для флейты", "Визит к Минотавру", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".

Также Валентин Гафт много играл в театре и озвучивал роли в популярных советских мультфильмах.

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