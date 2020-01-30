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У Бермудському трикутнику знайшли зниклий корабель: він зчез 95 років тому

STYLERЖиття    30.01.2020 - 10:35
У Бермудському трикутнику знайшли зниклий корабель: він зчез 95 років тому
У Бермудському трикутнику знайшли корабель (Колаж РБК-Україна)

Вчені виявили корабель, який затонув в Бермудському трикутнику майже 100 років тому

Морські археологи та підводні дослідники виявили корабель, який зник у Бермудському трикутнику майже 95 років тому. Американське торговельне судно Cotopaxi прямувало з Чарлстона до берегів Куби, але так і не з'явилося в пункті призначення.

Корабель урочисто вийшов 29 листопада 1925 року з порту міста Чарльстон в штаті Південна Кароліна і попрямував до берегів Гавани. На борту судна було 32 пасажири. Через деякий час корабель безслідно зник разом з людьми.

У 2020 році команда експертів виявила нові дані й організувала експедицію з пошуку американського судна. Затонулий корабель знайшли у 65 кілометрах від узбережжя Сент-Огастін в штаті Флорида.

"Морський біолог і дослідник підводного світу Майкл Барнетт зв'язався з британським істориком Гаєм Уолтерсом, щоб допомогти знайти таємничий корабель. Уолтерс звернувся до архівів страхової компанії в Лондоні та знайшов раніше невідомі дані про останній рейс Cotopaxi. З'ясувалося, що корабель посилав по радіо сигнали лиха 1 грудня 1925 року, через два дні після того, як він покинув Чарлстон", - розповіли дослідники.

Про неймовірну знахідку був знятий документальний фільм, який покажуть 9 лютого на Science Channel.

В Бермудському трикутнику знайшли зниклий корабель

Варто відзначити, що за версією вчених Бермудський трикутник тягнеться через Північну Атлантику між Флоридою, Пуерто-Ріко і Бермудськими островами. Цей район ще називають Трикутником диявола і за останні 100 років зникло більше тисячі осіб і кілька десятків кораблів. Основна причина масової загибелі кораблів, за версією вчених, це – величезні океанічні хвилі-вбивці, які створюють воронки.

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