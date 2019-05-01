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Відомий кінорежисер госпіталізований у важкому стані: усі подробиці

STYLERЖиття    01.05.2019 - 10:41
Відомий кінорежисер госпіталізований у важкому стані: усі подробиці
Фото: (pixabay.com)

Павло Чухрай екстрено доставлений до лікарні

Павло Чухрай - відомий 72-річний режисер був екстрено госпіталізований в Москві. Про даний інцидент напередодні поінформував телеграм-канал Mash.

Автор фільмів "Водій для Віри", "Злодій", "Російська гра" звернувся до лікарів у кінці минулого тижня в Чехії, де знімав свій новий фільм. По поверненню у Росію режисер був змушений знову звернутися до медиків. Пізніше Чухрай був госпіталізований і доставлений до кардіореанимації.Відомий кінорежисер госпіталізований у важкому стані: усі подробиці

Скріншот: (Telegram/breakingmash)

Нагадаємо, що Павло Чухрай отримав кілька десятків призів на кінофестивалях за заслуги перед кінематографом. Крім того, він був номінантом американських нагород "Оскар" та "Золотий глобус", а також іспанської кінопремії "Гойя".

Режисерську діяльність Павло Чухрай почав з мелодрами "Ти іноді згадуй", за якою послідували пригодницький бойовик "Хто заплатить за удачу?" і фільм про прикордонників "Люди в океані". Першим великим успіхом стала молодіжна соціальна драма "Клітка для канарок".

Відомий кінорежисер госпіталізований у важкому стані: усі подробиціКадр з фільму "Клітка для канарок"

Це була перша робота у фільмографії Павла Чухрая, яка отримала Гран-прі на міжнародному кінофестивалі в Чехословаччині і продемонстрована на "Тижні кіно" в Каннах.

До речі, в Москві, на 84-му році життя помер Сергій Юрський, який в кінці грудня був госпіталізований у важкому стані.

Ми писали, що помер знаменитий актор Люк Перрі. Під час хвороби поряд з ним знаходилися його близькі та друзі, яким повідомили про те, що збитки від інсульту може виявитися набагато сильніше, ніж передбачалося спочатку.

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