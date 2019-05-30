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Помер голлівудський актор, зірка фільму "Хрещений батько"

STYLERПерсони    30.05.2019 - 11:10
Помер голлівудський актор, зірка фільму "Хрещений батько"
Помер Карміне Каріді (ілюстративне фото / Getty Images)

Карміне Каріді помер, не виходячи з коми

Помер Карміне Каріді - американський актор, який прославився завдяки ролі в легендарному фільмі "Хрещений батько". Про смерть 85-річного актора повідомило видання TMZ.

Помер голлівудський актор, зірка фільму &quot;Хрещений батько&quot;

Карміне Каріді (фото: cinemorgue.fandom.com)

Відомо, що серце Каріді зупинився в одній з лікарень Лос-Анджелеса. За даними таблоїду, актор був госпіталізований ще місяць тому після травми спини. Але пізніше медики поставили йому ще й інший діагноз - пневмонія. Недуга дуже стрімко розвинулася у зірки вже останнім часом. Останні дні свого життя Каріді перебував у комі.

Помер голлівудський актор, зірка фільму &quot;Хрещений батько&quot;

Карміне Каріді (фото: cinemorgue.fandom.com)

Нагадаємо, що в "Хрещеному батьку 2" Каріді зіграв роль нью-йоркського бандита Карміні Росато, а в "Хрещеному батьку 3" він постав в образі мафіозі з Чикаго Альберта Вольпе. Також Карміне Каріді відомий за ролями у таких фільмах і серіалах, як "Поліція Нью-Йорка", "Мільйони Брюстера", "Багсі", "Людина з Голлівуду", "Прірва", "Стримай свій ентузіазм", "Джамп стріт, 21" та інших.

Останній раз Каріді з'являвся на екранах в якості актора серіалу "У Еббі". Всього на рахунку зірки участь майже в 100 картинах.

Помер голлівудський актор, зірка фільму &quot;Хрещений батько&quot;

Карміне Каріді (фото: cinemorgue.fandom.com)

Раніше ми писали про те, що популярний співак розбився в авіакатастрофі, коли летів на день народження своєї коханої.

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