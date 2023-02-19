Легендарный воин ВСУ и самый молодой в истории Герой Украины снова на передовой

Воин ВСУ и Герой Украины Василий Тарасюк с позывным "Тайфун", о боевых подвигах которого в его родной 72 ОМБр имени Черных Запорожцев до сих пор ходят легенды, несмотря на проблемы со здоровьем и инвалидность войны 2-й группы отправился на передовую на одно из самых горячих направлений.

Тарасюк защищает родину с 2016 года, когда после окончания Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного прибыл в зону боевых действий АТО/ ООС в Донецкой области как лейтенант, командир взвода в 72-й бригаде.

За время участия в боя на Донбассе ему пришлось пережить много сражений и обстрелов, и даже лично остановить российский танк Т-72 под Авдеевкой, подбив вражескую технику из СПГ.

"Тайфун" не только участвовал в разработке всех операций, он руководил боями непосредственно в боевых порядках роты. Во время упорных боев в промзоне Авдеевки в первые месяцы 2017 года получил 3 осколочных ранения и 4 контузии.

Кроме того, Тарасюк также горел, его боевая машина взрывалась на мине. С последним обломком мины в теле молодой офицер не покидал передовых позиций своей роты целый месяц. Дважды после обстрелов побратимы буквально откапывали "Тайфуна" из земли.

Василий Тарасюк (фото: facebook.com)

Свою первую боевую награду орден Богдана Хмельницкого III степени Василий получил на фронте. Командование части дважды представляло его к званию Герой Украины, и в 2017-м лейтенанту вручили "Золотую звезду" Героя. Также Тарасюк - кавалер негосударственной награды "Народный Герой Украины".

По состоянию здоровья "Тайфуну" был вынужден уволиться из ВСУ. Лейтенант запаса стал работать в отделе контроля качества поставок вооружения в армию в системе "Укроборонпрома".

Герой Украины Василий Тарасюк "Тайфун" (фото: video_grab)

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 29-летний Тарасюк вернулся в родную бригаду, и в составе одного из подразделений "Черных Запорожцев" участвует в тяжелых боях в Донецкой области.

Заместитель командира батальона "Тайфун" отметил, что сейчас продолжается активная фаза наступления российских оккупантов, и ситуация очень напряженная.