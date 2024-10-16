Удивите себя вкусом: рецепт "осеннего" зефира с тыквой

Зефир - популярное лакомство, которое готовят из фруктово-ягодного пюре, яичного белка и сахара. Но приготовить зефир можно не только из фруктов, но и из тыквы.

О том, как готовить зефир с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Лови Рецепт".

Что нужно для тыквенного зефира

Для того чтобы приготовить зефир с тыквой, нужно эти ингредиенты:

тыква - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 125 г;

лимонная кислота - 1/4 ч. л.;

агар - 6 г;

сок (можно из тыквенного пюре) - 100 мл;

корица - щепотка;

мускатный орех - щепотка.

Как готовить зефир с тыквой

Тыкву нужно помыть, почистить от кожуры, а затем запечь до размягчения. Готовую тыкву нужно перебить пюре, а затем выложить на маленькое сито, чтобы стекала излишняя жидкость. Иначе сбивать массу для зефира будет сложно.

Но выливать сок в умывальник не нужно - он также понадобится для приготовления зефира. В тыквенное пюре всыпьте 50 г сахара. В отдельную миску разбейте яйцо, отделив белок от желтка.

Поскольку для зефира желток не нужен, добавьте белок в пюре из тыквы. Чтобы белок лучше сбивался, добавьте лимонную кислоту или несколько капель лимонного сока.

В тыквенный сок всыпьте оставшийся сахар и агар. Тщательно перемешайте ингредиенты. Тыквенный сок можно заменить другим, создав уникальное сочетание вкусов. Чтобы подчеркнуть тыквенный вкус сладостей, добавьте корицу и мускатный орех.

Поставьте кастрюлю с тыквенным соком на огонь и доведите до кипения жидкость. После этого убавьте огонь и варите сироп до загустения.

Тем временем взбейте тыквенное пюре с белком до пышной белой массы с помощью миксера. Густой сироп нужно осторожно влить во взбитую массу.

Продолжайте взбивать зефирную массу до состояния очень густой сметаны. Затем смесь нужно переложить в кондитерский мешок и сделать спиральки на рабочей поверхности.

Через три часа зефир полностью застынет, станет упругим и пористым. Половинки зефира можно склеить между собой или сразу присыпать вкусности сахарной пудрой и крахмалом.