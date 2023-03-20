Легендарная рок-группа U2 растрогала песней, посвященной украинцам (видео)
Легендарные рок-музыканты группы U2 сделали перезапись своих 40 песен для нового альбома Songs of Surrender. В своем известном хите Walk On они поменяли слова и посвятили ее Украине.
Детали о песне рок-группы U2 - читайте в материале ниже.
Хит коллектива Walk on (All That You Cant Leave Behind) был выпущен в 2000 году. Изначально песня была посвящена правозащитнице из Бирмы Аунг Сан Су Чжи. В 2002 году трек получил награду Грэмми в номинации "Рекорд года".
А сейчас музыканты дали своему хиту новую жизнь, и теперь песня получила название Walk On (Ukraine). В тексте появились такие строчки:
И если женщина, танцующая на улице, была полна слез,
Этот танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви,
И это тоже своеобразный гнев, который невозможно держать в клетке
Ты сражаешься или летишь, рождаешься свободным или умираешь за свободу.
А также такие слова:
Иди! Иди!
У тебя есть то, что они не смогут украсть, они даже не смогут это почувствовать
Иди, иди, оставайся в безопасности сегодня
В новом альбоме U2 также есть совершенно новые версии One, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name.
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