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Легендарная рок-группа U2 растрогала песней, посвященной украинцам (видео)

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 13:39
Легендарная рок-группа U2 растрогала песней, посвященной украинцам (видео) Рок-группа U2 посвятила один из своих хитов Украине (фото Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Легендарные рок-музыканты группы U2 сделали перезапись своих 40 песен для нового альбома Songs of Surrender. В своем известном хите Walk On они поменяли слова и посвятили ее Украине.

Детали о песне рок-группы U2 - читайте в материале ниже.

Хит коллектива Walk on (All That You Cant Leave Behind) был выпущен в 2000 году. Изначально песня была посвящена правозащитнице из Бирмы Аунг Сан Су Чжи. В 2002 году трек получил награду Грэмми в номинации "Рекорд года".

А сейчас музыканты дали своему хиту новую жизнь, и теперь песня получила название Walk On (Ukraine). В тексте появились такие строчки:

И если женщина, танцующая на улице, была полна слез,

Этот танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви,

И это тоже своеобразный гнев, который невозможно держать в клетке

Ты сражаешься или летишь, рождаешься свободным или умираешь за свободу.

А также такие слова:

Иди! Иди!

У тебя есть то, что они не смогут украсть, они даже не смогут это почувствовать

Иди, иди, оставайся в безопасности сегодня

В новом альбоме U2 также есть совершенно новые версии One, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name.

Кстати, ранее мы писали о том, что в США парень сделал предложение девушке на концерте украинской группы.

А еще рассказывали о том, какая песня победила на церемонии Оскар 2023.

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U2 хит