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Легендарний рок-гурт U2 розчулив піснею, присвяченою українцям (відео)

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Понеділок 20 березня 2023 13:39
Легендарний рок-гурт U2 розчулив піснею, присвяченою українцям (відео) Рок-гурт U2 присвятив один зі своїх хітів Україні (фото Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Легендарні рок-музиканти гурту U2 зробили перезапис своїх 40 пісень для нового альбому Songs of Surrender. У своєму відомому хіті Walk On вони змінили слова та присвятили її Україні.

Деталі про пісню рок-гурту U2 – читайте у матеріалі нижче.

Хіт колективу Walk on (All That You Cant Leave Behind) був випущений у 2000 році. Спочатку пісню було присвячено правозахисниці з Бірми Аунг Сан Су Чжі. 2002 року трек отримав нагороду Греммі в номінації "Рекорд року".

А зараз музиканти дали своєму хіту нове життя і тепер пісня отримала назву Walk On (Ukraine). У тексті з'явилися такі рядки:

І якщо жінка, що танцює на вулиці, була сповнена сліз,

Цей танець не зможе перемогти жодна армія. Страх поступається місцем любові,

І це теж своєрідний гнів, який неможливо тримати у клітці

Ти б'єшся чи летиш, народжуєшся вільним чи вмираєш за свободу.

А також такі слова:

Іди! Іди!

Ти маєш те, що вони не зможуть вкрасти, вони навіть не зможуть це відчути

Іди, йди, залишайся в безпеці сьогодні

У новому альбомі U2 також є абсолютно нові версії One, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name.

До речі, раніше ми писали про те, що у США хлопець зробив пропозицію дівчині на концерті українського гурту.

А ще розповідали, яка пісня перемогла на церемонії Оскар 2023.

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