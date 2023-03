Легендарний рок-гурт U2 розчулив піснею, присвяченою українцям (відео)

Хіт колективу Walk on (All That You Cant Leave Behind) був випущений у 2000 році. Спочатку пісню було присвячено правозахисниці з Бірми Аунг Сан Су Чжі. 2002 року трек отримав нагороду Греммі в номінації "Рекорд року".

А зараз музиканти дали своєму хіту нове життя і тепер пісня отримала назву Walk On (Ukraine). У тексті з'явилися такі рядки:

І якщо жінка, що танцює на вулиці, була сповнена сліз,

Цей танець не зможе перемогти жодна армія. Страх поступається місцем любові,

І це теж своєрідний гнів, який неможливо тримати у клітці

Ти б'єшся чи летиш, народжуєшся вільним чи вмираєш за свободу.

А також такі слова:

Іди! Іди!

Ти маєш те, що вони не зможуть вкрасти, вони навіть не зможуть це відчути

Іди, йди, залишайся в безпеці сьогодні

У новому альбомі U2 також є абсолютно нові версії One, Pride, With Or Without You, Beautiful Day, Where The Streets Have No Name.