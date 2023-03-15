В США парень сделал предложение девушке на концерте украинской группы: трогательное видео

На концерте популярной украинской группы Kalush Orchestra в США образовалась новая пара. Парень сделал предложение своей любимой во время выступления нашего коллектива в Атланте.

Известно, что предложение делал украинец, который уже очень давно живет в США и следит за творчеством Kalush Orchestra.

Почему он решил сделать это именно здесь и сейчас? Все просто: Kalush Orchestra любимая группа его невесты!

Музыканты, в свою очередь, поддержали пару и пожелали невестам счастливой семейной жизни.

К слову, это не первый такой запрос в группу.

По словам менеджмента артистов, часто на официальную почту группы и в социальных сетях поступают просьбы записать видео поздравления для пар, а также посетить концерт и сделать там сюрприз любимым.

А летом во Львове в фирменных "калушских" розовых панамах поженились Иван и Маричка. Это, по сути, еще один популярный тренд от влюбленных пар.

Свадьба Ивана и Марички (фото: Львовский городской совет)