Легендарная рок-группа Black Sabbath воссоединится впервые за 20 лет

"Пришло время отдать долг тому месту, где я родился. Как же я счастлив, что могу это сделать с людьми, которых люблю. Бирмингем - настоящая родина металла", - сказал лидер коллектива Оззи Осборн.

По данным агентства, на сцену выйдут Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Последний раз музыканты выступали вместе в полном составе еще в 2005 году. Афиша концерта Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)

Как отмечает Reuters, этот концерт станет финальным для Black Sabbath. Во время выступления группа исполнит свои культовые хиты, среди которых "Paranoid", "Iron Man" и другие.

Что известно о группе Black Sabbath

Black Sabbath - легендарная британская рок-группа, основанная в 1968 году в Бирмингеме. Ее классический состав: вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Изначально музыканты выступали под названиями "Polka Tulk Blues Band" и "Earth", но вскоре переименовались в "Black Sabbath", вдохновленные одноименным фильмом ужасов. Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)

Их дебютный альбом "Black Sabbath" (1970) и последующий "Paranoid" (1970) стали основополагающими для жанра хэви-метал. Композиции "Paranoid", "Iron Man" и "War Pigs" стали культовыми. В 1979 году Осборн покинул группу из-за проблем с наркотиками, и его место занял Ронни Джеймс Дио. В дальнейшем состав часто менялся, но Айомми оставался неизменным участником.

Группа неоднократно воссоединялась, а в 2013 году выпустила последний студийный альбом "13". Последний концерт Black Sabbath состоялся 4 февраля 2017 года в родном Бирмингеме. Они оставили огромное влияние на развитие метал-музыки и популярной культуры. Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)