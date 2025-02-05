Легендарний рок-гурт Black Sabbath возз'єднається вперше за 20 років

Гурт Black Sabbath виступить 5 липня з єдиним концертом у своєму оригінальному складі в британському місті Бірмінгем, де був заснований колектив.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колективу.
"Прийшов час віддати борг тому місцю, де я народився. Як же я щасливий, що можу це зробити з людьми, яких люблю. Бірмінгем - справжня батьківщина металу", - сказав лідер колективу Оззі Осборн.
За даними агентства, на сцену вийдуть Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Востаннє музиканти виступали разом у повному складі ще в 2005 році.
Як зазначає Reuters, цей концерт стане фінальним для Black Sabbath. Під час виступу гурт виконає свої культові хіти, серед яких "Paranoid", "Iron Man" та інші.
Black Sabbath - легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році в Бірмінгемі. Його класичний склад: вокаліст Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Спочатку музиканти виступали під назвами "Polka Tulk Blues Band" і "Earth", але незабаром перейменувалися в "Black Sabbath", натхненні однойменним фільмом жахів.
Їхній дебютний альбом "Black Sabbath" (1970) і наступний "Paranoid" (1970) стали основоположними для жанру хеві-метал. Композиції "Paranoid", "Iron Man" та "War Pigs" стали культовими. У 1979 році Осборн покинув гурт через проблеми з наркотиками, і його місце зайняв Ронні Джеймс Діо. Надалі склад часто змінювався, але Айоммі залишався незмінним учасником.
Гурт неодноразово возз’єднувався, а в 2013 році випустив останній студійний альбом "13". Останній концерт Black Sabbath відбувся 4 лютого 2017 року в рідному Бірмінгемі. Вони залишили величезний вплив на розвиток метал-музики та популярної культури.
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