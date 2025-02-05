Легендарний рок-гурт Black Sabbath возз'єднається вперше за 20 років

"Прийшов час віддати борг тому місцю, де я народився. Як же я щасливий, що можу це зробити з людьми, яких люблю. Бірмінгем - справжня батьківщина металу", - сказав лідер колективу Оззі Осборн.

За даними агентства, на сцену вийдуть Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Востаннє музиканти виступали разом у повному складі ще в 2005 році. Афіша концерту Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)

Як зазначає Reuters, цей концерт стане фінальним для Black Sabbath. Під час виступу гурт виконає свої культові хіти, серед яких "Paranoid", "Iron Man" та інші.

Що відомо про гурт Black Sabbath

Black Sabbath - легендарний британський рок-гурт, заснований у 1968 році в Бірмінгемі. Його класичний склад: вокаліст Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Спочатку музиканти виступали під назвами "Polka Tulk Blues Band" і "Earth", але незабаром перейменувалися в "Black Sabbath", натхненні однойменним фільмом жахів. Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)

Їхній дебютний альбом "Black Sabbath" (1970) і наступний "Paranoid" (1970) стали основоположними для жанру хеві-метал. Композиції "Paranoid", "Iron Man" та "War Pigs" стали культовими. У 1979 році Осборн покинув гурт через проблеми з наркотиками, і його місце зайняв Ронні Джеймс Діо. Надалі склад часто змінювався, але Айоммі залишався незмінним учасником.

Гурт неодноразово возз’єднувався, а в 2013 році випустив останній студійний альбом "13". Останній концерт Black Sabbath відбувся 4 лютого 2017 року в рідному Бірмінгемі. Вони залишили величезний вплив на розвиток метал-музики та популярної культури. Black Sabbath (фото: instagram.com/blacksabbath)