Клопотенко рассказал, как приготовить бомбезную "Шубу": один ингредиент меняет все

Любимый многими из нас салат "Селедка под шубой", или в просторечии "Шуба", готовится из сельди. Но мы предлагаем вам альтернативный рецепт.

По желанию каждый пласт можно немного присолить и поперчить.

Выложите кусочки скумбрии сверху последним слоем и оставьте салат пропитаться примерно на 1 час.

Готовую скумбрию после охлаждения разберите руками на мелкие кусочки.

На морковь выложите слой картофеля и лук, не забывая смазывать каждый слой небольшим количеством майонеза.

Сформируйте салат: на дно выложите свеклу, затем майонез, сверху выложите слой моркови. Лук (1-2 шт. в зависимости от размера) мелко порубите ножом.

Овощи приготовьте любым удобным способом: отварите или запеките в духовке до готовности. Затем натрите готовые овощи на крупной терке.

Запекайте скумбрию до готовности при температуре 175 градусов в течение 30 минут.

Скумбрию (2 шт.) посолите и поперчите по вкусу снаружи и внутри. Полейте 2 ст. л. растительного масла. Внутрь скумбрии положите по несколько кружочков лимона.

Раньше мы писали, сколько можно хранить шубу, оливье, холодец и другие новогодние вкусности.

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