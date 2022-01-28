Легенда українського боксу Володимир Вірчіс: найгучніші перемоги важкоатлета

Легендарний український боксер Володимир Вірчіс помер у віці 48 років. Його боксерська кар'єра була на піку на початку 2000-х років. У 2009 році він провів свій останній бій з латвійцем Едгаром Кальнарасом і здобув перемогу. А після - пішов з великого спорту.

Хто такий Володимир Вірчіс і що відомо про його спортивні досягнення – читайте нижче.

Володимир Вірчіс народився в 1973 році в Новій Каховці. Спортом почав займатися з підліткового віку і дуже швидко вибрав бокс як свою майбутню кар'єру.

Він виступав у боксі серед спортсменів у важкій і суперважкій вазі. Дебютував на професійному рингу в 1999 році. І майже відразу почав активно виступати на рингах по всій Європі.

До 2006 року він неодноразово ставав континентальним чемпіоном. Провів 20 боїв, з яких 17 виграв нокаутом.

У 2007 році досяг піку своєї кар'єри та здобув перемогу над чемпіоном Європи, отримав пояс за версією EBU.

У 2008 році він провів бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Але програв на рингу Хуану Карлосу Гомесу.

Останній бій Вірчіс провів у 2009 році – за звання чемпіона Європи. У цьому бою він здобув перемогу над латвійським боксером Едгарсом Калнарсом.

Фото: Володимир Вірчіс (facebook.com/timofejn)

За всю свою кар'єру Вірчіс отримав всього дві поразки. Першу у 2006 році - програв Руслану Чагаєву. Другу у 2008 році - Хуану Карлосу Гомесу.

Після виходу з великого спорту Вірчіс зайнявся бізнесом. Він вклав кошти в аграрний бізнес і займався фермерством в Херсонській області. Його статки оцінювалися на той період у 2 мільйони доларів.

Кращі бої Володимира Вірчиса

Кращі бої Володимира Вірчіса

Бокс нокаут в. Вірчіс-Балу Заур (Заур Абдулгамідов)

Бокс Вірчіс - Біденко

Wladimir Virchis W KO 6 Paolo Vidoz