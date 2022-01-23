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Помер засновник фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник

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Неділя 23 січня 2022 05:13
Помер засновник фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник Фото: засновник фестивалю "Червона Рута" Тарас Мельник (facebook.com/solomiia.melnyk)
Автор: Анна Полисученко

У 67-річному віці помер музикознавець Тарас Мельник, відомий як співзасновник і директор українського музичного фестивалю "Червона рута". Причиною смерті став COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку доньки музикознавця Соломії Мельник.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977, коли він навчався на п'ятому курсі консерваторії, його виключили за "буржуазний націоналізм" і відправили працювати на завод на два роки.

З 1980 року Мельник викладав музику, а в 1989 році разом із заслуженим артистом України Кирилом Стеценком та іншими товаришами організував і провів перший фестиваль української музики "Червона рута" в Чернівцях.

Він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва та високий професіоналізм. Був одружений на Ользі Мельник і мав дочку Соломію.

Раніше ми писали, що Кличко одужав від COVID-19.

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