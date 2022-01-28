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Помер відомий український боксер Вірчіс

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 14:12
Помер відомий український боксер Вірчіс Фото: український боксер Володимир Вірчіс (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У віці 48 років помер колишній український боксер Володимир Вірчіс. Він був був інтерконтинентальним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Федерацію боксу України.

У прес-службі не називають причину смерті.

"З великою скорботою повідомляємо, що пішов з життя відомий український боксер Володимир Вірчіс", - йдеться у повідомленні.

Як написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook, вчора Вірчіс прийшов на суд до Владислава Мангера, який є обвинуваченим у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк. Вірчіс публічно вимагав у Мангера повернути борг.

Що відомо про боксера

Вірчісу було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 - 2006).

На професійному ринзі Володимир Вірчіс провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.

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