ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Среда 21 августа 2024 11:25
UA EN RU
Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

55-летняя Дженнифер Лопес официально подала на развод с 52-летним Беном Аффлеком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что знаменитость решилась на этот шаг 20 августа - в день годовщины их с Беном свадьбы.

При этом в юридических документах указана дата расставания - 26 апреля 2024 года.

Уточняется, что у пары нет брачного контракта. По сообщениям источников, их разрыв, возможно, произошел из-за финансовых разногласий.

Пара уже давно проживает отдельно, а в день рождения Лопес Аффлек приобрел новый дом.

Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Источники сообщают, что это стало для Дженнифер настоящим "ударом по сердцу" и она окончательно решила завершить отношения.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в 2002 году, но вскоре отменили помолвку. Спустя много лет они снова стали парой и поженились в 2022 году.

Несколько месяцев назад появились слухи о возможном разводе пары. По слухам, причиной проблем в их отношениях стало чрезмерное внимание общественности к их союзу.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес и сын Бена Аффлека хорошо провели время вместе.

Также астролог дала ответ, что на самом деле происходит между супругами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопес Бен Аффлек Отношения
NEWS
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта