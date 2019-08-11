Про це треба говорити: Супрун розвіяла міфи про материнство

Уляна Супрун розповіла про труднощі, через які проходять новоспечені батьки
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у своєму блозі в Facebook підняла гостру соціальну тему – труднощі материнства і батьківства. Вона розкритикувала сприйняття батьківського досвіду суспільством і розвіяла міфи, пов'язані з цим. Більш того, чиновниця розповіла, як визначити післяпологову депресію і зайнятися її лікуванням.
На думку Супрун, реклама створює образ радісного і світлого досвіду бути батьками, глянець стверджує, що материнство - це розкішні форми і красиві волосся. Насправді, бути батьками – це дуже важка робота.
"13% породіль мають депресію, 9% - тривожний розлад, а 3-5% - обсцесивно-компульсивний розлад. Жінки, які народили зі значним втручанням і ризиком для життя, ймовірно, будуть мати посттравматичний розлад. До 12% батьків переживають вигоряння. Про це треба говорити, називати речі своїми іменами і вчитися керувати такими станами. Час усвідомлювати батьківство раціонально і співчутливо", - навела статистику чиновниця.
Супрун стверджує, що післяродова депресія - це не просто печаль і втома після народження дитини. Це - тривала депресія, яка може ставати все важче, і ставити під загрозу догляд за дитиною, собою, сімейні відносини, здоров'я і навіть життя.
"Це психічний стан поки називають довколопологовою депресією, оскільки починається вона в основному під час вагітності, а після пологів посилюється. Особливо ризикують жінки, які народжують вперше, матері підліткового віку і жінки з травматичними пологами", - розповідає вона.
Відрізнити депресію від втоми і тривожності непросто. Але ігнорувати затяжні стани важливо, так як довколопологова депресія може призвести до психозу або навіть суїциду і вбивства. Важливо пам'ятати, що жінка не винна в появі депресії, проте несе відповідальність за себе і за те, як з нею боротися.
Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)
Як відрізнити довколопологову депресію:
Якщо є як мінімум 2 симптоми з 7 наведених, їх тривалість перевищує два тижні, то мова йде про післяпологову депресію. Діагностувати довколопологову депресію можна за допомогою тестів: http://bit.ly/2YYbESq, http://bit.ly/2TjaTy5, http://bit.ly/2TjaTy5.
Уляна Супрун вважає, що під час вагітності важливо стежити не тільки за загальними фізіологічними показниками, але і за психологічним станом. По можливості необхідно проводити скринінг депресивного розладу, знати сімейну історію і анамнез – чи були раніше депресивні епізоди. Якщо депресія, то слід переконатися, що це не біполярний розлад (потрібна інша терапія). Якщо є психоз - візії, галюцинації, зміни мови - це привід для невідкладної допомоги.
Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)
Як захиститися від післяпологової депресії:
Важливо також відзначити, що вагітним не рекомендують приймати антидепресанти в якості профілактичного заходу - інгібітори зворотного захоплення серотоніну має дуже незначну користь і можливі побічні ефекти.
Супрун радить не зволікати з лікуванням післяпологової депресії, так як це може позначитися не тільки на загальному стані молодої матері, але і привести до суїциду.
"Першою ланкою є психотерапія - вона ефективна при помірній депресії. Ефективними і доказовими вважається когнітивно-поведінкова терапія, поведінкова активація (ви змушуєте себе робити щось хороше). Але у випадку сильної депресії потрібно також медикаментозне лікування інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. Так, препарати можуть потрапляти в грудне молоко, і є перелік антидепресантів, які вважаються безпечними для немовлят. Тим не менш, слід стежити, чи немає у дитини надмірної сонливості або порушення харчування. Протокол радить починати медикаментозну терапію депресії у породіль з півдози і поступово збільшувати кількість препарату при необхідності", - вважає чиновник.
Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)
В. о. міністра охорони здоров'я розповіла, що деякі жінки переживають настільки травматичний досвід, який здатний призвести до посттравматичного синдрому. Таке буває у разі обвиття пуповиною, позапланового кесаревого розтину, перебування дитини в реанімації, почуття безпорадності під час пологів, через погане спілкування з медиками і відсутність підтримки з їх боку, досвід сексуального насильства в минулому, фізичні травми під час пологів (екстрене видалення матки, розриви 3-го і 4-го ступеня, пре-еклампсії і еклампсії). На її думку, післяпологовий ПТСР пов'язаний не зі складністю народження дитини, а з попереднім досвідом жінки.
"Післяпологовий ПТСР супроводжують нав'язливі думки про пологи, бажання говорити про них, читати літературу, консультуватися з лікарем, нічні кошмари, поєднання депресії, тривожності і озлобленості, і дистанціювання від інших, в тому числі від дитини. Деякі речі можуть живо нагадувати цей епізод (так звані flashbacks, повторне займання спогадів), перезбудження і панічні атаки. Такі жінки схильні відмовлятися від ідеї народження дітей ще", - ддобавила Супрун.
Супрун розвіяла міфи про материнство (ілюстративне фото: pixabay.com)
Чиновниця зазначає, що більшість рекомендацій включають професійну підтримку та догляд. Якщо у матері розвивається ПТСР, то спочатку лікар повинен регулярно і уважно спостерігати за пацієнткою. Дві третини жінок долають ПТСР без додаткових втручань. Якщо ознаки травми не проходять, потрібна групова або когнітивно-поведінкова психотерапія. Якщо вона неможлива, неефективна, є супровідна травма (домашнє насильство), то потрібно медикаментозне лікування.
Нагадаємо, що раніше Супрун застерегла майбутніх батьків.