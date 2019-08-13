Справа не в нітратах: Супрун розповіла всю правду про кавуни

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Супрун докладно розповіла про кавуни

Уляна Супрун розповіла про кавуни, їх користь і чому у деяких випадках ця ягода може негативно вплинути на здоров'я людини. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що велику небезпеку представляють не стільки ранні кавуни (до "сезону"), скільки брудні та не миті.

М'якоть кавуна на 92-95% складається з води, а решта є незначною кількістю клітковини, вітаміну С, червоних пігментів каротиноїди і лікопена, амінокислоти аргініну та цитруліну. У кавунах в невеликій кількості присутні всі 19 вітамінів та 11 мінералів. В них міститься близько 4-6% цукрів: глюкози, фруктози і сахарози. Калорійність складає близько 30 калорій на 100 гр.

Лікопен є каротиноїдом, жиророзчинним пігментом, що визначає колір кавунів і помідорів. Чим червоніший кавун, тим більше в ньому лікопену. У кавуні міститься така ж форма лікопену, як і в нашій плазмі крові - цис-лікопен.

Він має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості та зменшує тромбоутворення. Чим більше лікопену в сироватці крові і жировій тканині, тим менші шанси розвитку атеросклерозу і раку молочної залози.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

"Він особливо важливий для курців, адже куріння запускає вільнорадикальні процеси, які псують ендотелій (вистилку) судин і сприяють розвитку атеросклеротичних бляшок", - написала Супрун.

Крім того, лікопен також знижує синтез холестерину печінкою, сприяє поглинання клітинами ліпопротеїнів крові і знижує ризик остеопорозу.

"Але з'їсти кавун, і гадати, що тепер можна курити і все буде гаразд, не варто. Мова йде про щоденне споживання лікопену: в складі кавунів, грейпфрутів, помідорів. Це означає зменшення ризику, а не повну ліквідацію проблеми", - зазначила вона.

Цитруліном є амінокислота, яка не входить в склад білків, але бере участь у азотистому обміні. До речі, саме слово "цитрулін" походить від латинської назви кавуна. Ця амінокислота має хорошу біодоступність, добре всмоктується в кишечнику, і перетворюється в амінокислоту аргінін.

"Хороші новини, з аргініну утворюється закис азоту NO — речовина, потрібна для розширення судин, в тому числі в печеристих тілах під час ерекції, та запобігання гіпертензії. Крім цього, цитрулін активує і сам фермент NO-синтазу, який продукує закис азоту.

Погані новини - мінімальна ефективна доза цитруліну це 3 грами, а найкраща - 10 грамів. Для цього треба з’їсти від 1,5 до 5 кілограмів кавуну за раз", - написала в. о. глави МОЗ і тут же порадила так не робити. Добавки також не вирішують питання, тому що така кількість цитруліну буде мати побічні ефекти для кишечника.

Кавуни дуже корисні для людей, які тренуються, так як це і швидкі вуглеводи, і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, необхідного для розширення судин.

Дослідження показують, що кавуновий сік/пюре має таку ж дію, як спортивні напої, але відчуття від тренування краще.

Кавуновий сік зменшує крепатуру в м'язах і допомагає відновленню після тривалих забігів. У дослідах його вживали по 500 мл за раз після тренування.

Цитрулін сприяє набору і підтримці м'язової маси спортсменів, оскільки активує той же сигнальний каскад, як і улюблена багатьма добавка ВСАА.

Супрун зазначила, що щоденне споживання кавуна потрібно людям з атеросклерозом, жінкам у менопаузі і людям з гіпертензією і пре-гіпертензією.

Також кавун корисний для здоров'я шкіри і сітківки очей завдяки вмісту антиоксидантів.

Кавун радять людям, що прагнуть зменшити споживання калорій. При цьому Супрун нагадала, що ці калорії походять з цукрів, а тілу людини цукру багато не треба. При схудненні важливо споживати достатньо білка, інакше воно буде відбуватися насамперед за рахунок м'язів, а не жиру.

Кавуни у багатьох асоціюються з нітратами, при цьому вони не становлять загрози здоров'ю. Насправді, нітрати надходять до нас цілий рік з овочами (особливо буряком, редисом, шпинатом, руколою), м'ясом і питною водою. Кількість нітратів у кавунах варіюється, але допустима ВООЗ норма нітратів для людини вагою 60 кг дорівнює 300 мг. Така кількість міститься в одному літрі м'якоті кавуна, якого щедро поливали амонійного селітрою. Ця норма розрахована насамперед для дітей - 50 мг/кг, а немовлята значно вразливішими до дії нітратів дорослих і старших дітей.

Якщо порівняти з м'ясом, то в ньому нітратів може бути до 1000 мг/кг, а в тепличних шпинаті чи редисці - до 2500 мг/кг. Африканські кавуни (з Сенегалу або Конго) містять від 170 до 280 мг нітратів на 1 кг.

Супрун наголосила, що нітрати у кавунах не є отрутою - їх дуже мало. Але немовлятам кавуновий сік давати не можна.

Ілюстративне фото: Кавун (pixabay.com)

Керівниця МОЗ розповіла, чому іноді людині буває погано після кавунів.

Нудота, діарея, біль в животі супроводжують кишкові інфекції, зокрема, сальмонельоз та лістеріоз. Salmonella та Listeria живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі чи на ринку біля м’яса. Якщо їх різати і куштувати перед купівлею, чи їсти вдома немитими, то бактерії з поверхні потраплять у м’якоть і згодом в кишківник. Достатньо навіть купити пів кавуна в супермаркеті, щоб в розріз потрапили бактерії. Тож загрозу здоров’ю становлять не ранні кавуни, а брудні, розповіла Супрун.

Вона не рекомендує переїдати кавуни люди з гіперкаліємією, надлишком калію в крові. У цих ягодах міститься калій, який здоровій людині буде на користь, а тим, хто не може регулювати рівень калію в крові, зашкодить і викличе аритмію або спазми м'язів.

Також Супрун повідомила, що в кавуні порівняно мало цукрів, але 1 літр кавунової м'якоті - це вже 60 грамів цукру.

Насіння кавуна, яке зазвичай викидають, насправді дуже багате білком, жирами, мінералами цинку, магнію, кальцію, фосфору, калію, міді, амінокислотами аргінін і фітостероли (біологічно активні сполуки). Нутрієнти цього насіння корисні в разі діабету, серцево-судинних хвороб і зниження чоловічої фертильності, хоча ці дані поки не підтверджені клінічними дослідженнями (тільки лабораторними).

Але в той же час кавунові насіннячка містять так звані антинутрієнти: фітин, танніни, оксалову кислоту та інгібітори трипсину (ферменту, що розщеплює білки).

"Тому сире насіння їсти не варто. Краще знижують вміст антинутриентив сушіння в духовці або смаження. Олію з кавунового насіння використовують в низці країн, а перемелене насіння покращує якість тіста.

Супрун розповіла, що заморожений кавуновий сік має практично такі ж властивості, як і свіжий кавун.

Також можна пастеризувати сік. Прогріти до 78 градусів і вимкнути. Це збільшує біодоступність лікопену і подовжує термін зберігання соку. Правда, при цьому сік змінює колір і консистенцію.

Можна приготувати салат з кавуна, сиру фети, м'яти і оливкової олії. Або варіацію ліванської страви табуле (tabbouleh) з кускусу, кавуна, цибулі і бринзи.

З пюре кавуна можна робити желе.

Є ще рецепти варення з шкірки кавуна. Його роблять з білої, а не зеленою частини. Але для цього треба викорситовувати забагато цукру. Шкірки кавуна без зеленої частини можна маринувати, а потім смажити.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

До речі, раніше Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.

Як повідомлялося, в Україні визначили кавун-рекордсмен сезону 2019. Плід, який став переможцем в цьому році, важить 31,8 кілограма. Це визначили на щорічному святі баштанних, який пройшов у місті Гола Пристань Херсонської області.