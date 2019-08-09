Набір ваги не завжди залежить від вас: Супрун розповіла про правильне схуднення

Уляна Супрун (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун розповіла про те, що впливає на зайву вагу людини

Рішення позбутися зайвої ваги - дуже складне сам по собі, тому що людина відразу уявляє виснажливі тренування і строгу дієту на салатах. Але насправді необхідно спочатку зрозуміти звідки береться зайва вага. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, накопичення жиру в тілі залежить від декількох причин, які не завжди залежать від нас.

Традиції харчування в сім'ї

Харчова поведінка - це те, із чого люди вчаться. У дитини формується уявлення про їжу виходячи з того, як прийнято їсти у неї в родині. Неправильне харчування в сім'ї може позначитися на здоров'ї дитини. Тому батьки повинні належним чином подбати про харчування дитини, а також показати правильний приклад.

Здоровий сон

Хронічний брак сну призводить до нічного поїдання, і може стати причиною порушення роботи гормональної системи. Через недосипання також може збільшитися тривожність, через яку людина стане більше їсти.

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Гормональне здоров'я

На вагу і схильність організму утворювати підшкірні або вісцеральні запаси жиру впливає цілий ряд гормонів. Тому в разі безперервного набору ваги від звичайного раціону необхідно звернутися за допомогою до ендокринолога.

Генетика

Є люди, які генетично схильні багато їсти і не набирати вагу. При цьому є кілька генів, які відповідають за схильність до повноти. Але найчастіше ожиріння відбувається не тільки через гени, але і через неправильне харчування в сім'ї.

Психічні розлади

В цьому випадку закликати людину взяти себе в руки і не переїдати марно. Люди багато їдять або змінюють свій раціон на солодке при клінічній депресії і тривожному розладі. Депресія, низька самооцінка, порушення настрою, без депресії, або обсцесивно-компульсивний розлад часто є причиною нервової булімії. У таких випадках треба звертатися до фахівців.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Збалансованість раціону

Їжа повинна бути збалансованою, в раціоні повинні бути присутні овочі, фрукти і ягоди, риба, м'ясо, бобові, горіхи і насіння, жири рослинного і тваринного походження, і зовсім трохи солодощів, алкоголю або ковбасних виробів. Будь-які перекоси в раціоні призведуть до набору ваги, брак нутрієнтів, втрати м'язової маси.

Повторювані помилки в плануванні харчування

Не варто замінювати повноцінні сніданки кавою або великим латте. Крім того, не варто вранці вживати солодкі сніданки, такі як мюслі з йогуртом і каву з круасаном. Також не потрібно робити часті перекуси, якщо ви не маленька дитина і не хворієте на діабет 1 типу.

Недолік фізичної активності

ВООЗ зазначає, протягом тижня нам потрібно 150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень, і кожен день - хоча б півгодини помірних. Також необхідні вправи протягом дня.

Нагадаємо, що МОЗ нагадало, що про щеплення не стоїть забувати і дорослим.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла про реформу дитячих будинків.