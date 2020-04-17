Лікування коронавіруса відомим препаратом призвело до трагедії: 11 смертей

У Бразилії вчені зупинили експеримент по лікуванню COVID-19 препаратом з хлорохіном
Коронавірус в Україні хочуть лікувати препаратом з хлорохіном, який називають одними з альтернативних ліків від COVID-19. Ефективність і безпека застосування хлорохіну для лікування нового вірусу залишається неясною, і зараз в ряді країн проводяться експерименти.
В Бразилії повідомили про трагедію при випробуваннях протималярійного препарату з хлорохіном на добровольцях. Місцеві науковці зупинили дослідження після смерті восьмої частини учасників эксперимена, на яких випробовували препарат. Про це передає medRxiv.org.
В Манаусі (штат Амазонас) учасників експерименту поділили на дві групи.
Крім того, всі пацієнти отримували цефтріаксон і азитроміцин. Це дослідження було зареєстровано в ClinicalTrials.gov, номер NCT04323527.
Всього в експерименті добровільно брав участь 81 пацієнт.
Метод лікування препаратом з хлорохіном (CQ) з високою дозою показав тенденцію до більш високої летальності (17%), ніж більш низьке дозування.
Смертність склала 13,5% - загинули 11 добровольців.
"Попередні результати показують, що більш високу дозу CQ (10-денний режим) не слід рекомендувати для лікування COVID-19 через її потенційну загрозу безпеці. Такі результати змусили нас передчасно припинити набір пацієнтів у цю групу. Враховуючи величезний глобальний поштовх для використання CQ для COVID-19, результати, подібні тим, які були виявлені в цьому дослідженні, можуть надати надійні докази для оновлених рекомендацій щодо ведення пацієнтів з COVID-19", - йдеться у публікації вчених.
Нагадаємо, що в Україні хлорохінфосфат не продається, але одна з вітчизняних фармацевтичних компаній готова виробляти препарат із гідроксихлорохіном, хоча на отримання відповідного дозволу від держрегулятора можуть знадобитися роки.
Раніше відомий український лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі закликав керівництво країни прискорити питання отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень та реєстрації лікарських засобів. На його думку, якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво того ж хлорохіну, Україна зможе істотно просунутися лікування коронавіруса.
Як повідомлялося раніше, про ефективність такого лікарського коктейлю - хлорохін та гідроксихлорохін, які іноді поєднують з антибіотиком азитроміцином - заявив навіть президент США Дональд Трамп. У той же час у профільному американському виданні STAT зазначили, що для остаточних висновків потрібно більше часу, і масштабні дослідження тривають.