Дослідники зробили заяву про ефективний препарат від коронавіруса

Коронавірус - медики шукають ліки від COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Від коронавіруса лікують альтернативними препаратими, але офіційних лікарських засобів ще немає

Коронавірус у всьому світі вже діагностовано у понад 1,4 мільйона людей, а у Всесвітній організації охорони здоров'я закликав держави не поспішати знімати карантинні обмеження. Вчені в різних країнах займаються розробкою вакцини від COVID-19, але поки немає жодних офіційних лікарських засобів, призначених для лікування інфекції.

Водночас з'являються повідомлення про успішне лікування коронавіруса деякими альтернативними препаратами. Один з них - хлорохін (речовина, на якій засновані препарати для запобігання та лікування малярії).

Так, вже існує достатне доклінічне обгрунтування і докази ефективності такої речовини для лікування COVID-19, а також докази безпеки від тривалого застосування в клінічній практиці за іншими показаннями. Про це пише ScienceDirect.

У публікації зазначається, що на даний момент не існує відомого ефективного фармацевтичного лікування від коронавіруса, хоча воно дуже необхідне для пацієнтів, які страждають важкою формою захворювання.

Хлорохін є ефективним протималярійним і протиамебіазним препаратом. Найбільш стійкі до нього штами Plasmodium falciparum.

В Україні хлорохінфосфат не продається, але одна з вітчизняних фармацевтичних компаній готова виробляти препарат із гідроксихлорохіном, хоча на отримання відповідного дозволу від держрегулятора можуть знадобитися роки.

Хлорохін використовується у всьому світі понад 70 років і входить в модельний переліку основних лікарських засобів ВООЗ. Він дешевий і має встановлений профіль клінічної безпеки. Проте ефективність і безпека застосування хлорохіну для лікування пневмонії SARS-CoV-2 (новий вірус, який викликає COVID-19) залишається неясним.

У зв'язку з цим був проведений систематичний огляд та узагальнення даних, що стосуються хлорохіну для лікування COVID-19.

Дослідники провели систематичний огляд наукових статей з інформацією про ефективність і безпеку хлорохіну і пов'язаних з хлорохіном препаратів у пацієнтів з пневмонією SARS-CoV-2.

У підсумку з 234 джерел (156 з PubMed, 73 EMBASE і 5 з інших джерел) після перевірки були виділені 6 відповідних матеріалів.

Згідно з висновками дослідників, дійсно є клінічні докази ефективності використання хлорохіну для лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Тим не менш, клінічне використання або має відповідати схемі моніторингу невідкладних випадків незареєстрованих втручань (MEURI), або етично затверджуватися як випробування, як заявлено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дані щодо безпеки та дані високоякісних клінічних випробувань вкрай необхідні", - йдеться в матеріалі.

До речі, ще в лютому директор Китайського національного центру розвитку біотехнологій при Міністерстві науки і технологій Чжан Сіньмінь заявив, що експерименти показали, що хлорохінфосфат може ефективно інгібувати нову коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося раніше, про ефективність такого лікарського коктейлю - хлорохін і гідроксихлорохін, які іноді поєднують із антибіотиком азитроміцином - заявив навіть президент США Дональд Трамп. У той же час у профільному американському виданні STAT зазначили, що для остаточних висновків потрібно ще місяць або більше часу, і масштабні дослідження тривають.

Також ми писали про те, що нещодавно українські вчені почали розробляти перший вітчизняний засіб для лікування коронавіруса - це буде генерическая копія противірусного препарату Авіган (Фавіпіравір). Так, оригінальний препарат був розроблений в Японії в 2014 році, в 2015 році пройшов 3 фазу клінічних випробувань в США, а потім був випробуваний під час епідемії в Ухані і дозволений до експериментального застосування в Італії проти COVID-19.