Коморовський закликав владу прискорити вирішення питань з виробництвом препаратів для боротьби з COVID-19

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

На отримання дозволу від держрегулятора для виробництва препаратів можуть знадобитися роки

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" готова виробляти препарат з гідроксихлорохіном, який в ряді країн застосовують при лікуванні пацієнтів з коронавірусом COVID-19, однак на отримання відповідного дозволу від держрегулятора можуть знадобитися роки, що в нинішній ситуації з епідемією неприпустимо. Про це у своєму блозі для "Новому времени" написав лікар Євген Комаровський.

"Зараз часто повідомляють про те, що для лікування коронавірусу застосовується відомий протималярійний препарат Хлорохін. Він широко поширений у світі, а після того, як Трамп сказав, що їм лікують коронавірус - виник його дефіцит. Індія навіть ввела заборону на вивезення цього ліки, щоб все залишалося в країні. І ось наша фармкомпанія "Дарниця" каже, що готова виробляти такий препарат в Україні, але для цього їй потрібно провести клінічні дослідження, схвалити протоколи лікування та отримати відповідні рішення регулятора", - пише Комаровський.

Комаровський закликав керівництво країни прискорити розв'язання цього питання.

"Тут дуже важливий момент: доведеться навчитися швидко приймати рішення. Повинен з'явитися хтось, у тому числі в Раді нацбезпеки, хто отримає право і зможе оперативно, якщо це знадобиться, приймати подібні рішення. Або ж ми знову будемо все робити роками?" - додав доктор.

Варто відзначити, що в компанії "Дарниця" підтвердили готовність розпочати виробництво препарату за умови активної участі в процесі державних регулюючих органів.

"Ми вже веземо в Україну діючу речовину і готуємо необхідні документи для початку виробництва препарату з гідроксихлорохіном. Однак нам необхідно залучення держави, щоб компанія змогла забезпечити українців цими ліками. За умови активної участі державних структур всіх рівнів, "Дарниця" готова запустити виробництво і гарантує дотримання вимог до якості препарату та ліцензійних процедур", - підкреслив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Нагадаємо, станом на 30 березня у Києві офіційно підтверджено 102 випадки захворювання коронавірусом COVID-19.

Вранці Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 480 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було виявлено 62 нових захворювань COVID-19. Також була зафіксована ще одна смерть від вірусу. Всього в Україні від початку епідемії померло 11 осіб. Ще 6 одужали.