Боротьба з епідемією: як у світі шукають вакцину і ліки проти коронавірусу

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Пошук вакцини і ліків від коронавірусу – безумовно, головне завдання, яке стоїть зараз перед світовою фармакологією. Незважаючи на окремі оптимістичні новини, до успіху по обох напрямках ще дуже далеко. І навряд чи варто розраховувати на те, що панацея з'явиться найближчим часом і допоможе збити нинішню хвилю пандемії. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Пандемія коронавірусу Sars-CoV-2 продовжує набирати хід. На даний момент зафіксовано вже більше 1 млн випадків захворювання COVID-19 (назва хвороби, спричиненої коронавірусом) і більше 51 тисячі смертей.

Майже всі країни світу реагують на пандемію приблизно однаково, вводячи різні карантинні заходи. Головне завдання – уповільнити зростання числа хворих, щоб з ними могли впоратися національні системи охорони здоров'я.

Проте перемога над коронавірусом можлива тільки у разі створення вакцини. Над цим зараз працюють в десятках лабораторій по всьому світу, причому з небаченою раніше швидкістю. Від розшифровки генома вірусу до перших клінічних випробувань вакцини минуло лише два місяці. Для порівняння – під час спалаху коронавірусу SARS ("атипової пневмонії") у 2003 році для цього знадобилося 20 місяців.

Британське видання The Guardian виділяє дві причини того, що робота просувається так швидко. По-перше, китайські вчені, які першими розшифрували генетичну послідовність коронавірусу, поділилися своїми напрацюваннями зі світом ще на початку січня, і у їхніх колег був час, щоб вивчити поведінку Sars-CoV-2.

По-друге, після двох попередніх епідемій, викликаних коронавірусами, SARS та MERS ("верблюжий грип", розпочався у 2012 році в Саудівській Аравії), залишилися певні напрацювання, які можна використати зараз.

Таким шляхом пішла біотехнологічна компанія з США Moderna, яка поки просунулася далі за всіх у розробці вакцини. З середини березня компанія вже перейшла до першої стадії випробувань вакцини на людях.

З американцями щосили конкурують китайці – гонконгська компанія CanSino Biologics разом з Академією військово-медичних наук Китаю також перейшли до стадії випробувань на людях. Примітно, що проводяться вони в лабораторії Уханя – міста, з якого і почалася пандемія.

Серед лідерів в розробці вакцини є і британці – вчені з Оксфордського університету планують почати клінічні випробування в наступному місяці, зараз триває відбір добровольців.

Паралельно пошуком вакцини займаються ще кілька десятків компаній і дослідних груп з Німеччини, Франції, Росії, Італії та інших країн, але всі вони ще не дійшли до клінічної стадії. Тобто зараз вони перебувають лише на етапі створення пробної вакцини, або на етапі доклінічних досліджень: в пробірці і на тваринах. Наприклад, німецька компанія CureVac збирається перейти до клінічних випробувань своєї вакцини на людях тільки влітку.

Ця стадія також проходить у кілька етапів. Спочатку вакцину вводять порівняно невеликій кількості добровольців, звичайно кільком десяткам, і відстежують реакцію їхніх організмів. У разі успіху тестування проводиться вже на кількох сотнях людей, потім – вже на тисячах. Крім очевидного завдання – довести, що вакцина дійсно ефективна проти вірусу, в ході досліджень визначаються оптимальне дозування і побічні ефекти вакцини.

Безумовно, в силу масштабів нинішньої пандемії, звичні терміни вже скорочуються, пропускаються якісь проміжні етапи, тестування проводять відразу на великій кількості добровольців і т. д. Тим не менше, навіть при екстремальному темпі робіт для створення готової вакцини будуть потрібні багато місяців.

Згідно з більшістю оцінок, зокрема і Всесвітньої організації охорони здоров'я, це станеться через рік-півтора. В японському концерні Takeda обіцяють закінчити розробку вакцини через 9-18 місяців. Але і це за умови, що коронавірус не почне різко мутувати, а розробників вакцин буде супроводжувати наукова удача.

Грошове питання

На створенні готового зразка дієвої вакцини все не закінчується. Далі необхідно буде налагодити її виробництво в промислових масштабах і дистрибуцію по всьому світу, що потребуватиме багатомільярдних інвестицій. Як правило, розробка вакцин не є пріоритетом для потужних фармацевтичних компаній, які можуть подужати такі витрати.

Створення вакцини – процес дуже трудомісткий, витратний і ризикований, тому що по закінченню епідемії попит на вакцину може впасти, пише американське видання The Atlantic. Тому виробникам ліків вигідніше вкладати в якісь звичайні препарати щоденного використання.

Наприклад, розробка вакцин проти SARS та MERS перестала підтримуватися урядом США після того, як захворюваність різко пішла на спад. Аналогічна історія була і розробкою вакцини проти вірусу Ебола, коли сотні мільйонів доларів, вкладені в цю роботу компанією Merck, ніяк себе не окупили.

Інше питання, як забезпечити загальну вакцинацію. Адже як мінімум на перших порах, вакцини на всіх не вистачатиме. У Всесвітній організації охорони здоров'я підкреслюють, що вона повинна бути доступною для всіх, а не тільки для багатих країн світу. Але в цьому є об'єктивні сумніви.

У часи подібних криз кожна країна діє насамперед у власних інтересах. Наприклад, під час епідемії H1N1 ("свинячий грип") у 2009 році розвинені країни на зразок Австралії забороняли експорт вакцин до тих пір, поки не буде забезпечений внутрішній попит.

"Ви також можете уявити собі сценарій, коли, скажімо, Індія – головний постачальник вакцин в країни, що розвиваються, не без підстав вирішить використовувати власне виробництво вакцин для захисту 1,3 мільярдів свого населення, перш ніж експортувати їх куди-небудь", – пише The Guardian.

Під час поточної пандемії коронавірусу країни також демонструють не стільки готовність до кооперації, скільки жорсткий егоїзм і конкуренцію за дефіцитні на світовому ринку товари, на зразок тестів на COVID-19.

А взагалі обійтися без вакцини проти коронавірусу навряд чи вийде. За прогнозами більшості епідеміологів, нинішня хвиля епідемії далеко не остання. І якщо в осяжному майбутньому вона піде на спад, то незабаром напевно повернеться.

"В країнах, де суворі обмеження вберегли багатьох людей від зараження, цілком можлива друга хвиля захворювань з настанням осені та зими", – сказав у коментарі ВВС професор Ян Альберт з Каролінського Інституту в Стокгольмі.

Цілком можливо, що COVID-19 стане сезонним захворюванням, подібно до "звичайного" грипу. І вакцинація необхідна як раз на цей випадок.

Панацеї немає

Одночасно з пошуком вакцини триває і пошук ліків, які могли би упоратися з коронавірусом вже під час поточної пандемії. Безумовно, це відкрило широкі можливості для недобросовісних рекламників і відвертих шахраїв, які просувають серед обивателів чудодійні "ліки від коронавіруса".

Але на даний момент у світі немає жодних ліків проти COVID-19, які довели свою ефективність. Хоча пошуки такого препарату йдуть дуже активно, і не виключено, що більш-менш дієвий засіб буде знайдено ще до створення вакцини.

Поки одним з найбільш перспективних вважається препарат ремдесевір, який розроблявся як ліки проти вірусу Ебола, але не показав свою ефективність. Тоді як у боротьбі з COVID-19 він, навпаки, може виявитися корисним, перешкоджаючи розмноженню коронавірусу в організмі людини.

У лютому про ремдесевір позитивно відгукувалися у Всесвітній організації охорони здоров'я. Зараз одночасно проходять шість досліджень ремдесевіру, як на важких хворих, так і на хворих, у яких COVID-19 протікає більш м'яко. Результати досліджень повинні надійти вже в квітні.

Великі надії покладаються також на давно існуючі ліки від малярії – хлорохін і гідроксихлорохін, які іноді поєднують з антибіотиком азитроміцином. Про ефективність такого лікувального коктейлю заявив навіть президент США Дональд Трамп.

Але знову-таки, як зазначає профільне американське видання STAT, для остаточних висновків потрібно ще місяць або більше часу, масштабні дослідження тривають. Хоча в США гідроксихлорохін днями офіційно затвердили як ліки від COVID-19 при надзвичайних обставинах.

Серед інших запропонованих методів лікування COVID-19 – переливання плазми від пацієнтів, що видужали, створення штучних антитіл і використання ліків проти артриту. У будь-якому випадку, інформація про їх ефективність надійде не раніше літа або навіть осені.

На днях франко-американська група дослідників опублікувала на профільному сайті bioRxiv список з 69 препаратів, які потенційно можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом, як експериментальних, так і давно відомих, на кшталт галоперидолу.

Дослідження одночасно тривають у різних напрямках. Приміром, МОЗ Німеччини рекомендував всім людям старше 60 років зробити щеплення від пневмококової інфекції, це повинно перешкодити серйозним ускладненням при пневмонії, яку викликає коронавірус. Також в декількох країнах вивчають, чи може стати в нагоді в боротьбі проти Sars-CoV-2 вакцина БЦЖ проти туберкульозу, яка активізує роботу імунної системи людини.

"Магічних ліків на даний момент немає", – констатує директор Інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.