Лечение коронавируса известным препаратом привело к трагедии: 11 смертей

Коронавирус в Украине хотят лечить препаратом с хлорохином, который называют одним из альтернативных лекарств от COVID-19. Эффективность и безопасность применения хлорохина для лечения нового вируса остается неясными, и сейчас в ряде стран проводятся эксперименты.

В Бразилии сообщили о трагедии при испытаниях противомалярийного препарата с хлорохином на добровольцах. Местные ученые остановили исследования после смерти восьмой части участников эксперимена, на которых испытывали препарат. Об этом передает medRxiv.org.

В Манаусе (штат Амазонас) участников эксперимента поделили на две группы.

Одним была назначена перорально или через назогастральный зонд высокая доза хлорохин: 600 мг CQ дважды в день в течение 10 дней или общая доза 12 г

Другим - низкая доза хлорохин (450 мг в течение 5 дней, два раза в день только в первый день или общая доза 2,7 г)

Кроме того, все пациенты получали цефтриаксон и азитромицин. Это исследование было зарегистрировано в ClinicalTrials.gov, номер NCT04323527.

Всего в эксперименте добровольно участвовал 81 пациент.

Метод лечения препаратом с хлорохином (CQ) с высокой дозой показал тенденцию к более высокой летальности (17%), чем более низкая дозировка.

Смертность составила 13,5% - погибли 11 добровольцев.

"Предварительные результаты показывают, что более высокую дозу CQ (10-дневный режим) не следует рекомендовать для лечения COVID-19 из-за его потенциальной угрозы безопасности. Такие результаты заставили нас преждевременно прекратить набор пациентов в эту группу. Учитывая огромный глобальный толчок для использования CQ для COVID-19, результаты, подобные тем, которые были обнаружены в этом исследовании, могут предоставить надежные доказательства для обновленных рекомендаций по ведению пациентов с COVID-19", - говорится в публикации ученых.

Напомним, что в Украине хлорохинфосфат не продается, но одна из отечественных фармацевтических компаний готова производить препарат с гидроксихлорохином, хотя на получение соответствующего разрешения от госрегулятора могут понадобиться годы.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге призвал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрации лекарственных средств. По его мнению, если будет оперативно получено разрешение на производство того же хлорохина, Украина сможет существенно продвинуться в лечение коронавируса.

Как сообщалось ранее, об эффективности такого лекарственного коктейля - хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда совмещают с антибиотиком азитромицином - заявил даже президент США Дональд Трамп. В то же время в профильном американском издании STAT отметили, что для окончательных выводов потребуется больше времени, и масштабные исследования продолжаются.