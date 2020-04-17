Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 17 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада посилює карантин у регіонах і готується до нового спалаху коронавирусу.

Боротьба з коронавірусом в Україні та світі досягає піку. Влада країни перед великодніми святами максимально посилює карантин і стикається з масовими порушеннями на місцях. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 17 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні підтверджено 4161 випадок зараження коронавірусом

загинули від ускладнення інфекції 116 осіб

у Маріуполі 200 осіб увірвалися в супермаркет, незважаючи на карантин

у регіонах на вихідні людям заборонили з'являтися в громадських місцях

Зеленський підписав закон про карантин

Статистика по Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні виявлено 4161 зараження COVID-19. На даний момент померли від хвороби 116 осіб. За добу захворіло на коронавірус 397 українців, серед них 29 дітей та 104 медичних працівника, госпіталізовано 87 пацієнтів.

Після спалаху захворювання у Києво-Печерській лаврі, влада столиці готується закрити на карантин Іонінський монастир, де виявлено інфікованих. Також на в'їздах до Києва встановлено 9 контрольно-пропускних пунктів, де ведеться перевірка всіх транспортних засобів. "Суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи", - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Посилення карантину в Україні

У Маріуполі 200 жителів міста влаштували штурм супермаркету, де проводили розпродаж на відкриття нового магазину. Поліція завела кримінальну справу і заявила про грубе порушення карантинних заходів.

У Сумах заборонили людям з'являтися у громадських місцях з 13:00 суботи до 6:00 вівторка. За поясненням влади, рішення пов'язане з численними порушеннями карантинного режиму жителями області. У Львові місцева влада закриває всі продовольчі ринки з 16:00 суботи до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про карантин у країні. Нормативний акт дозволяє владі обробляти персональні дані громадян без їх згоди. Йдеться про інформацію, що стосується стану здоров'я, місця госпіталізації та самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання). Крім того, новий закон дозволяє створювати обсерватори, місця в яких здійснюється обов'язкова госпіталізація українців.

За весь час карантину прикордонники затримали 70 порушників самоізоляції, інформує Держприкордонслужба. За останню добу зупинено на КПП 4 українців, які вирішили не чекати вдома завершення 14 днів самоізоляції.

У відкритому морі біля Майамі знаходиться круїзний лайнер Carnival Elation з 250 українцями на борту. Наші співгромадяни, які працювали на Багамських островах, не можуть зійти на берег США через карантин. "Не до кінця була пропрацьована логістика компанією, щодо обсерваційних заходів в Україні. Опрацьовуються питання, інші шляхи, через інші країни, можливо Білорусь, повернення наших співгромадян не просто в Україну, а до місць проживання", - пояснив проблему представник МЗС Максим Коваленко.

Коронавірус нікуди не зникне

США пройшли пік пандемії коронавирусу, заявив голова Білого дому Дональд Трамп. "Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків", - сказав американський президент. На даний момент заражені в США 640 тис осіб, загинули від коронавирусу більше 30 тис.

У Франції кількість летальних випадків COVID-19 досягла 17 167. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у госпіталях зараз знаходяться більше 74 тисяч інфікованих, у палатах інтенсивної терапії - 6467 пацієнтів. Тільки за останню добу лікарні поповнилися 2415 зараженими.

Кількість жертв пандемії в Іспанії досягло 19 130. За добу лабораторно підтверджені 5183 випадків зараження, 551 особа померла. На даний момент хворіють коронавірусом 182 816 іспанців.

Через різке збільшення хворих карантин у Британії триватиме ще 3 тижні. Про це стало відомо після засідання комітету з надзвичайних ситуацій уряду. На даний момент у країні зафіксовано 99 516 заражених, померли від хвороби 12 894 британця.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що коронавірус нікуди не зникне, з'являтиметься щорічно, як сезонний грип. Він визнав, що влада Швеції зазнала невдач в області догляду за людьми похилого віку, оскільки більше половини смертей у країні відбулися в будинках для людей похилого віку.

Японія ввела надзвичайний стан через різке збільшення числа інфікованих на коронавірус. Передбачається, що режим надзвичайного стану триватиме до 6 травня. Кількість загиблих від COVID-19 японців досягла 191 особу. За добу в країні було виявлено 549 нових заражень.