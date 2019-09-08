Відоме французьке видання "перенесло" Київ до Росії: подробиці скандалу (відео)

Відоме французьке видання Le Figaro допустило помилку в новини про обмін полоненими між Україною і РФ - в сюжеті про повернення українських політв'язнів 7 вересня і зустрічі їх в аеропорту "Бориспіль" редактори написали, що дія відбувається в Києві "в Росії". Відповідний ролик опубліковано на сайт видання.

На відео показано виступ президента України Володимира Зеленського, який був присутній при поверненні 35 українців. Глава держави давав коментарі представникам преси.

У ролику Le Figaro в цей час вгорі виникає напис "Київ, Росія". У той же час Зленский позначений як президент України.

Le Figaro допустив помилку і "зробило" Київ російським (Фото: скріншот)

"Росія і Україна обмінялися 35 ув'язненими. За словами українського президента Володимира Зеленського, це "перший крок" до "припинення цієї жахливої війни", - йдеться у публікації.

До речі, Київ пишеться також не коректно, замість перекладу назви української столиці з української мови на Kyiv він подається як Kiev - на російський манер.

Le Figaro в новини про повернення політв'язнів українців на батьківщину "перенесло" Київ до РФ (Відео: video.lefigaro.fr)

Нагадаємо, нещодавно посольство РФ у Великої Британії визнало Крим українським. На карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства, окупований півострів був зображений як територія України.

Як повідомлялося раніше, навесні Міністерство інформаційної політики потрапило у скандал після трансляції аеропорту "Бориспіль" відеоролика, в якому була зображена без Криму.