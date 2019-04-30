Мінінформполітики у "Борисполі" показало карту України без Криму

Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Поліція відкрила справу за посягання на цілісність України

Міністерство інформаційної політики транслювало в аеропорту "Бориспіль" відеоролик, в якому Україна була зображена без Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Повідомляється, що вчора до поліції звернувся один з пасажирів аеропорту "Бориспіль", який повідомив про трансляцію ролика із зображенням України без Криму. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшло на підприємство з Міністерства інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

Фото: кадр з відеоролика (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в ході першого туру виборів на одній з виборчих дільниць Києва розгорівся скандал після того, як там помітили велике зображення України без Криму.

До цього в 2018 році розгорівся скандал після того, як у Книзі рекордів Гіннеса окупований Севастополь було позначено як російське місто.