ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінінформполітики у "Борисполі" показало карту України без Криму

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 14:54
Мінінформполітики у "Борисполі" показало карту України без Криму
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Поліція відкрила справу за посягання на цілісність України

Міністерство інформаційної політики транслювало в аеропорту "Бориспіль" відеоролик, в якому Україна була зображена без Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Повідомляється, що вчора до поліції звернувся один з пасажирів аеропорту "Бориспіль", який повідомив про трансляцію ролика із зображенням України без Криму. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту надійшло на підприємство з Міністерства інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

Мінінформполітики у &quot;Борисполі&quot; показало карту України без Криму

Фото: кадр з відеоролика (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в ході першого туру виборів на одній з виборчих дільниць Києва розгорівся скандал після того, як там помітили велике зображення України без Криму.

До цього в 2018 році розгорівся скандал після того, як у Книзі рекордів Гіннеса окупований Севастополь було позначено як російське місто.

 

Україна звернеться до Ради Європи через обшуки в Криму
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України УкраїнаКримМинистерство информационной политикикарта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся