Понти дешеві: Ані Лорак розчарувала фанатів

Ані Лорак шокувала дивним фото без голови
Виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів і нарвалася на гнівну критику, опублікувавши дивне фото в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.
Ані Лорак розмістила фото, на якому вона позує перед камерою, проте на дивному знімку видно лише її костюм. "На шляху до себе кращої. А як ви вдосконалюєтеся?" - підписала вона.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Фанатам дане фото абсолютно не сподобалося. До того ж, вони вважають подібну публікацію "дешевими понтами":
Ані Лорак (скріншот коментарів: instagram.com/anilorak)