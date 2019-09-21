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Понти дешеві: Ані Лорак розчарувала фанатів

STYLERПерсони    21.09.2019 - 09:45
Понти дешеві: Ані Лорак розчарувала фанатів
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак шокувала дивним фото без голови

Виконавиця Ані Лорак неприємно здивувала фанатів і нарвалася на гнівну критику, опублікувавши дивне фото в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

Ані Лорак розмістила фото, на якому вона позує перед камерою, проте на дивному знімку видно лише її костюм. "На шляху до себе кращої. А як ви вдосконалюєтеся?" - підписала вона.

Понти дешеві: Ані Лорак розчарувала фанатівАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фанатам дане фото абсолютно не сподобалося. До того ж, вони вважають подібну публікацію "дешевими понтами":

  • Ну да, видно що удосконалюєшся, "Прада-Мілано" - дешеві понти.
  • Вдосконалюєтеся?
  • А ви знаєте, що Лазарєв збирається співати з Гагаріною. Ви не ревнуєте?
  • Що це за рятувальний жилет "Титаніка"?
  • А чому без голови фото?

Понти дешеві: Ані Лорак розчарувала фанатів

Ані Лорак (скріншот коментарів: instagram.com/anilorak)

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