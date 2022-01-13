Як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа: цей лайфхак дійсно працює
Масло, яке довго зберігається в холодильну, стає дуже твердим. Нарізати тоненьким шаром такий продукт звичайним ножем стає складно. Тому вигадали лайфхак, який допоможе це зробити без зусиль.
Відео у TikTok опублікував шеф-кухар з Лондона "pierre.le.chef".
Так, для цього способу знадобиться ніж для очищення овочів. Слайси виходять дуже тонкими та рівними, При цьому масло залишається дуже ніжним, прохолодим та смачним.
Відео у мережі стало популярним та набрало понад 15 тисяч переглядів.
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Як вибрати якісне вершкове масло
Спочатку вершкове масло потрібно спробувати на смак. Якісне масло тане в роті, а після нього залишається солодко-молочний і ніжний присмак. Неприємний післясмак залишиться після масла, яке зроблено з неякісних інгредієнтів або з використанням рослинних жирів.
Також вершкове масло не повинно бути інтенсивно жовтого кольору або зовсім білого.
До того ж вдома на масло спробуйте натиснути пальцем. Якщо при цьому масло буде кришитися, то перед вами неякісний продукт.
Випробуйте масло на сковороді. Якісне вершкове масло на сковороді розтоплюється рівномірно і при цьому не виділяє воду і білу піну.
Раніше ми повідомляли, що експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло.
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