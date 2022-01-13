Як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа: цей лайфхак дійсно працює

Масло, яке довго зберігається в холодильну, стає дуже твердим. Нарізати тоненьким шаром такий продукт звичайним ножем стає складно. Тому вигадали лайфхак, який допоможе це зробити без зусиль.

Так, для цього способу знадобиться ніж для очищення овочів. Слайси виходять дуже тонкими та рівними, При цьому масло залишається дуже ніжним, прохолодим та смачним.

Відео у мережі стало популярним та набрало понад 15 тисяч переглядів.

Як вибрати якісне вершкове масло

Спочатку вершкове масло потрібно спробувати на смак. Якісне масло тане в роті, а після нього залишається солодко-молочний і ніжний присмак. Неприємний післясмак залишиться після масла, яке зроблено з неякісних інгредієнтів або з використанням рослинних жирів.

Також вершкове масло не повинно бути інтенсивно жовтого кольору або зовсім білого.

До того ж вдома на масло спробуйте натиснути пальцем. Якщо при цьому масло буде кришитися, то перед вами неякісний продукт.



Випробуйте масло на сковороді. Якісне вершкове масло на сковороді розтоплюється рівномірно і при цьому не виділяє воду і білу піну.