ru ua
Чт, 13 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа: цей лайфхак дійсно працює

Новость на русском →
Четвер 13 січня 2022 21:57
Як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа: цей лайфхак дійсно працює Я масло нарізати тонким шаром (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Масло, яке довго зберігається в холодильну, стає дуже твердим. Нарізати тоненьким шаром такий продукт звичайним ножем стає складно. Тому вигадали лайфхак, який допоможе це зробити без зусиль.

Відео у TikTok опублікував шеф-кухар з Лондона "pierre.le.chef".

Так, для цього способу знадобиться ніж для очищення овочів. Слайси виходять дуже тонкими та рівними, При цьому масло залишається дуже ніжним, прохолодим та смачним.

Відео у мережі стало популярним та набрало понад 15 тисяч переглядів.

@pierre.le.chef #DisneyPlusVoices #learnontiktok #food #foodhack Own Brand Freestyle - FelixThe1st & Dreya Mac

Як вибрати якісне вершкове масло

Спочатку вершкове масло потрібно спробувати на смак. Якісне масло тане в роті, а після нього залишається солодко-молочний і ніжний присмак. Неприємний післясмак залишиться після масла, яке зроблено з неякісних інгредієнтів або з використанням рослинних жирів.

Також вершкове масло не повинно бути інтенсивно жовтого кольору або зовсім білого.

До того ж вдома на масло спробуйте натиснути пальцем. Якщо при цьому масло буде кришитися, то перед вами неякісний продукт.

Випробуйте масло на сковороді. Якісне вершкове масло на сковороді розтоплюється рівномірно і при цьому не виділяє воду і білу піну.

Раніше ми повідомляли, що експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло.

Також ми писали про метод, який допоможе швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі.

Читайте РБК-Україна в Google News
масло
LITE
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей