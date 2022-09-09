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Хакери знову зламали російське ТБ в Криму, показавши звернення Зеленського

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П'ятниця 09 вересня 2022 14:08
Хакери знову зламали російське ТБ в Криму, показавши звернення Зеленського Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Хакери зламали телебачення в Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Перед зверненням президента по телевізору показали застереження, в якому закликали українців в Криму триматися подалі від військових об'єктів РФ, повідомляти українським спецслужбам про окупантів і вірити в ЗСУ.

Як повідомлялося, подібне відбувається не в перший раз. Так, 20 серпня, жителі Криму, які включили телевізор, могли бачити звернення президента і кадри довоєнної України.

Також СБУ викрила кількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав і продавав бази даних українських банків.

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Крим Володимир Зеленський
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