Чи можуть російські хакери "зламати" Дію? В Україні вказали на важливий нюанс
Російські хакери атакували застосунок Дія з початку масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Але документи в самому додатку не зберігаються, тому це не має сенсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Комітету з питань цифрової трансформації Сергія Штепи в ефірі телемарафону.
"Річ у тому, що сам додаток Дія не зберігає жодних даних українців, ці дані підтягуються з відповідних реєстрів. Безумовно, РФ влаштовувала чи мало хакерських атак з початку війни. Ці атаки були спрямовані і на реєстри, і на органи державної влади, на їх сайти і безпосередньо на персональні дані користувачів", - розповів він.
За словами Штепи, всі атаки були успішно видбиті, а українські хакери успішно працюють у РФ.
"Там чи Пенсійний фонд не може працювати, то інші органи влади, то сайти всіх банків не працюють", - нагадав він.
Як повідомлялося, нещодавно українські хакери зламали телебачення у Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського та кадри довоєнної України.
Крім того, український портал Minfin.ua зазнав хакерської атаки. На головних сторінках сайтів з'явилися фейкові плакати, а від імені сайту йде фейкове розсилання.
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