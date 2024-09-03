Этот напиток поможет снизить уровень холестерина и риск сердечного приступа

Высокий уровень холестерина означает, что в организме много жирового вещества, которое со временем может накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая закупорку. Простой напиток может помочь избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National Library of Medicine .

Какой напиток поможет снизить холестерин

Есть несколько факторов, которые могут способствовать высокому холестерину, одним из которых является диета. Например, потребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина.

К счастью, внесение определенных изменений в свой рацион может также иметь противоположный эффект.

Исследование выявило, что полифенолы, известные как катехины, найденные в зеленом чае, привели к значительному снижению плохого холестерина.

Результаты были одинаковы как для людей с избыточным весом или ожирением, так и для тех, кто имел нормальный вес.

Профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Тереза ​​Фунг рассказала, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, помочь снизить уровень сахара в крови и даже предотвратить кариес. Она рекомендовала три чашки в день для наилучших результатов.

Причины высокого холестерина

Основные причины повышения холестерина:

неправильное питание, если человек употребляет в пищу большое количество насыщенных жиров. Их много в свинине, говядине, молоке, яйцах, сливочном масле, сыре, а также в готовых продуктах питания, содержащих растительные масла, маргарин

увеличение массы тела

низкая физическая активность. При достаточной физической активности тратятся лишние калории, регулярные физические упражнения способствуют снижению артериального давления и повышению уровня "хорошего" холестерина

наследственная предрасположенность. Если у членов вашей семьи повышен холестерин и есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то необходимо тщательно следить за своим здоровьем во избежание подобных проблем

у курильщиков снижается "хороший" холестерин и существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний

повышению холестерина способствуют болезни печени и поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет и другие эндокринные болезни, хронические болезни почек, длительный прием кортикостероидов

Кому нельзя пить зеленый чай

Зеленый чай не рекомендуется пить при повышенной возбудимости и тахикардии. Другие противопоказания к употреблению зеленого чая: