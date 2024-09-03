Этот напиток поможет снизить уровень холестерина и риск сердечного приступа
Высокий уровень холестерина означает, что в организме много жирового вещества, которое со временем может накапливаться в кровеносных сосудах, вызывая закупорку. Простой напиток может помочь избежать этого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование National Library of Medicine.
Какой напиток поможет снизить холестерин
Есть несколько факторов, которые могут способствовать высокому холестерину, одним из которых является диета. Например, потребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина.
К счастью, внесение определенных изменений в свой рацион может также иметь противоположный эффект.
Исследование выявило, что полифенолы, известные как катехины, найденные в зеленом чае, привели к значительному снижению плохого холестерина.
Результаты были одинаковы как для людей с избыточным весом или ожирением, так и для тех, кто имел нормальный вес.
Профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Тереза Фунг рассказала, что катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, помочь снизить уровень сахара в крови и даже предотвратить кариес. Она рекомендовала три чашки в день для наилучших результатов.
Причины высокого холестерина
Основные причины повышения холестерина:
- неправильное питание, если человек употребляет в пищу большое количество насыщенных жиров. Их много в свинине, говядине, молоке, яйцах, сливочном масле, сыре, а также в готовых продуктах питания, содержащих растительные масла, маргарин
- увеличение массы тела
- низкая физическая активность. При достаточной физической активности тратятся лишние калории, регулярные физические упражнения способствуют снижению артериального давления и повышению уровня "хорошего" холестерина
- наследственная предрасположенность. Если у членов вашей семьи повышен холестерин и есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то необходимо тщательно следить за своим здоровьем во избежание подобных проблем
- у курильщиков снижается "хороший" холестерин и существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний
- повышению холестерина способствуют болезни печени и поджелудочной железы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет и другие эндокринные болезни, хронические болезни почек, длительный прием кортикостероидов
Кому нельзя пить зеленый чай
Зеленый чай не рекомендуется пить при повышенной возбудимости и тахикардии. Другие противопоказания к употреблению зеленого чая:
- анемия
- тревожные расстройства
- нарушение свертывания крови
- сахарный диабет
- повышенное артериальное давление
- синдром раздраженного кишечника
- остеопороз
- глаукома
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