"Ласково украинизируем иноагента". Российский рэпер засветился с участницами "Холостяка" на Бали (видео)

Моргенштерн встретился с украинками на Бали

Так, участницы романтического реалити, Адель Асанти и Кристина Пустовар, обнародовали в своих соцсетях ролик.

На нем бывшая актриса фильмов для взрослых кормит Моргенштерна борщом. А тот, в свою очередь, говорит: "Спасибо".

"За такой украинский борщ грех не поблагодарить. Ласково украинизируем иноагента", - подписала видео Адель.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV она объяснила, что на концерт к артисту ее и Кристину пригласили общие знакомые.

Украинки пришли на концерт Моргенштерна на Бали (фото: instagram.com/adelasantyxx/)

Вместе с шеф-поваром местного украинского ресторана она приготовила борщ и решила угостить рэпера.

"Я не знала, какой будет реакция на такой перфоманс. Можно же и на орехи получить. И понимала, что будет много хейта из-за этой истории. Но меня приятно поразила реакция артиста, когда он сказал на украинском "спасибо", - прокомментировала звезда "Холостяка".

"Информационная война может быть разной и такой, в частности. Instagram в наше время это средство донести информацию. Кто следит за моей жизнью, знает, что это не первая моя акция, когда я привлекаю внимание к Украине", - добавила она.