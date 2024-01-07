"Лагідно українізуємо іноагента". Російський репер засвітився з учасницями "Холостяка" на Балі (відео)

Моргенштерн зустрівся з українками на Балі

Так, учасниці романтичного реаліті, Адель Асанті та Христина Пустовар, оприлюднили у своїх соцмережах ролик.

На ньому колишня актриса фільмів для дорослих годує Моргенштерна борщем. А той, у свою чергу, каже: "Дякую".

"За такий український борщ гріх не подякувати. Лагідно українізуємо іноагента", - підписала відео Адель.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона пояснила, що на концерт до артиста її та Христину запросили спільні знайомі.

Українки прийшли на концерт Моргенштерна на Балі (фото: instagram.com/adelasantyxx/)

Разом з шеф-кухарем місцевого українського ресторану вона приготувала борщ і вирішила пригостити репера.

"Я не знала, якою буде реакція на такий перфоманс. Можна ж і на горіхи отримати. Та розуміла, що буде багато хейту через цю історію. Але мене приємно вразила реакція артиста, коли він сказав українською "дякую", - прокоментувала зірка "Холостяка".

"Інформаційна війна може бути різною і такою, зокрема. Instagram в наш час це засіб донести інформацію. Хто слідкує за моїм життям, знає, що це не перша моя акція, коли я привертаю увагу до України", - додала вона.