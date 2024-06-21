Гаспачо со стручковой фасолью и огурцом: изысканный рецепт холодного овощного супа
Гаспачо - спасительный в летнюю жару холодный суп испанской кухни. Основа этого блюда - протертые помидоры, а разнообразие вкуса создают дополнительные ингредиенты, как маринованные семена кориандра, огурец, специи и темпура - обжаренная в кляре фасоль.
О том, как приготовить холодный томатный суп с огурцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.
Что нужно для гаспачо с фасолью и огурцом
Для того чтобы приготовить этот прохладный суп, нужны следующие ингредиенты:
- питьевая вода (холодная) - 200 мл;
- белый винный уксус - 25 мл;
- хересный уксус - 1,5-2 ст. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- помидоры - 1 кг;
- огурец - 200 г;
- каперсы - 2 ч. л.;
- красный перец чили - 1 шт.;
- растительное масло - 150 мл;
- стручковая фасоль (или спаржа) - 100 г;
- мука - 90 г;
- семена тмина - 1/2 ч. л.;
- сахарная пудра - 1 ст. л.;
- семена кориандра - 2 ч. л.;
- соль - 2-3 ч. л.;
- чеснок - 2 зубчика.
Как готовить гаспачо с огурцом и фасолью
Чтобы приготовить маринованные семена кориандра, влейте белый уксус в небольшую кастрюлю с сахарной пудрой, влейте 1 ч. л. хересного уксуса и 25 мл воды. Доведите до кипения, всыпьте семена кориандра, выключите огонь и оставьте настаиваться.
Помойте огурец и снимите с него кожицу - это уберет неприятную горечь. Для облегчения последующего перемалывания можно нарезать огурец на меньшие части.
Чеснок очистьте и разрежьте на несколько небольших частей. Помойте перец чили, и удалите семена.
Чтобы почистить помидоры, промойте их и слегка надрежьте крестиком в верхней части каждого, положите в глубокую миску и залейте кипятком. Подождите примерно 1 минуту, затем слейте воду и снимите с помидоров кожуру.
Разрежьте каждый помидор на четвертинки и ножом выскребите семена. Не выбрасывайте сразу удаленное - просейте семена, а сок используйте для следующего шага.
Помидоры с их соком, огурец, каперсы, чеснок, перец чили и соль, размельчите и перемешайте до однородной смеси в кухонном комбайне. Перелейте в миску жидкость и поставьте в холодильник на несколько часов, затем добавьте 2 ст. л. растительного масла и перемешайте.
Добавьте 1 ст. л. хересного уксуса и попробуйте почти готовый суп по вкусу. Если нужно лучше раскрыть вкус, добавьте еще, но не больше 1 ст. л. Разлейте по тарелкам и поставьте суп в холодильник, пока готовите темпуру из фасоли.
Для этого помойте фасоль, удалите бобы, разрезав стручок вдоль. Затем нарежьте стручки на меньшие части. Вместо стручковой фасоли можно использовать спаржу.
Чтобы приготовить кляр, насыпьте в миску муку, добавьте щепотку соли и семян тмина - и перемешайте. Предварительно взбейте яйцо, а затем добавьте его в муку. Влейте в кляр воду и аккуратно перемешайте смесь.
Разогрейте сковороду с маслом, проверьте температуру, опустив в масло немного теста - оно должно иметь пузырьки и всплывать вверх. Если же оно сразу подрумянивается, убавьте огонь.
Окуните фасоль в кляр и обжарьте порциями. Когда фасоль станет хрустящей, золотистой и как только начнет подрумяниваться, вытяните ее из масла шумовкой.
Выложите фасоль на бумажное полотенце, чтобы убрать жир, приправьте специями по своему вкусу. Положите в каждую тарелку с супом немного хрустящей фасоли и посыпьте блюдо отцеженными маринованными семенами кориандра.
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