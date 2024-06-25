4 рецепта, которые превратят обычную лапшу в изысканное блюдо

Наверное, лапша (или макароны вообще) - тот продукт, который найдется на любой кухне. Однако иногда придумать, что приготовить вкусное, кроме пасты карбонара и болоньезе очень сложно. Но рецептов существует гораздо больше.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты блюд, которые можно приготовить с лапшой.

Удон

Удон (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить такое блюдо с лапшой по-азиатски, нужны следующие ингредиенты:

мясо или фарш - 200 г;

замороженная овощная смесь - 2,5 стакана;

лук-шалот - 2 стебля;

лапша удон или обычная - 380 г;

соевый соус - 2,5 ст. л.;

рисовый винный уксус - 2,5 ст. л.;

устричный соус - 2 ст. л.;

мирин - 2 ст. л.;

коричневый сахар - 2 ч. л.;

растительное масло - 1 ст. л.

Как готовить удон

Для соуса смешайте в небольшой миске соевый соус, рисовый винный уксус, устричный соус, мирин и коричневый сахар. Лук промойте, нарежьте на меньшие кусочки.

Разогрейте сковороду и высыпьте замороженную овощную смесь. Или, если используете свежие овощи, промойте, почистьте их и нарежьте произвольными кусочками.

Когда овощи станут мягкими, переложите их на тарелку и поджарьте фарш, разбивая комочки ложкой. Если вы используете не фарш, а мясо, промойте его и нарежьте на небольшие полоски. После этого верните овощи и мясо в сковороду.

Отварите лапшу. Если используете специальную лапшу, извлеките ее из упаковки и положите в кастрюлю с кипящей водой. Осторожно перемешивайте, пока лапша не разделится и не станет эластичной.

Это займет примерно 1-2 минуты. Лапша предварительно отварена, поэтому не переваривайте ее, поскольку она может стать слишком мягкой.

Если вы используете другую лапшу, отварите ее соответственно рекомендациям, указанным на упаковке. Слейте из готовой лапши воду, добавьте немного масла, перемешайте и всыпьте макаронные изделия в сковороду с мясом и овощами.

Влейте в сковороду соус, всыпьте лук-шалот. Перемешайте продукты и жарьте в течение 3 минут на небольшом огне - после этого блюдо можно подавать.

Паста "Чизбургер"

Паста "Чизбургер" (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить это блюдо со вкусом чизбургера с лапшой, нужно эти продукты:

лапша (или другие макаронные изделия) - 300 г;

говяжий фарш - 500 г;

говяжий бульон - 500 мл;

растительное масло - 1 ст. л.;

лук - 1 шт.;

помидоры - 2 шт.;

вустерский соус - 1 ст. л.;

молоко - 100 мл;

чеддер - 140 г;

горчица - 1 ст. л.;

кетчуп - 2 ст. л.;

маринованные огурцы - 50-70 г;

перец - по вкусу;

укроп и/или халапеньо - по вкусу.

Как готовить пасту-чизбургер

Очистьте и измельчите лук, отдельно нарежьте огурцы. Сыр натрите на большой терке.

Очистьте и измельчите лук, отдельно нарежьте огурцы. Помойте и нарежьте помидоры кубиками, а сыр натрите на большой терке.

В большой кастрюле с толстым дном разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Обжарьте лук в течение 3 минут, затем добавьте фарш и жарьте еще 5 минут до легкого зарумянивания.

Добавьте помидоры и вустерский соус и готовьте все 2 минуты, пока помидоры не станут мягкими. Тогда влейте бульон и доведите его до кипения.

Всыпьте лапшу или макароны, накройте кастрюлю крышкой и варите все в течение 10-12 минут, пока макароны не станут мягкими, а жидкость не впитается.

После этого осторожно влейте в кастрюлю теплое молоко. Всыпьте 100 г сыра, помешивая, пока он не расплавится.

Разложите пасту по тарелкам и сбрызните горчицей и кетчупом. Затем посыпьте оставшимся сыром, маринованными огурцами, халапеньо и черным молотым перцем.

Паста с брокколи и сыром

Паста с брокколи и сыром (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого блюда с лапшой нужны эти продукты:

лапша или другие макароны - 280 г;

брокколи - 280 г;

сливочное масло - 25 г;

мука - 25 г;

молоко - 300 мл;

горчица с зернами - 1 ст. л.;

чеддер - 140 г.

Как готовить пасту с брокколи и сыром

Промойте брокколи, после чего разделите ее на соцветия. Сыр натрите на большой или маленькой терке.

Сварите макароны в соответствии с рекомендациями на упаковке, добавив брокколи в последние 4-5 минут - и варите до готовности. Слейте из макаронных изделий воду и поставьте разогреваться духовку.

В другой кастрюле разогрейте сливочное масло и всыпьте муку. Готовьте, помешивая, в течение 1 минуты. Затем постепенно добавьте молоко, хорошо перемешивая между каждым добавлением.

Доведите соус до кипения, помешивая, варите в течение 2 минут. Затем добавьте горчицу, половину сыра и приправы.

Смешайте макароны и брокколи с соусом и ложкой выложите в форму для запекания. Посыпьте оставшимся сыром и поставьте в горячую духовку на 3-4 минуты до золотистого цвета и образования пузырьков.

Паста с томатами и морепродуктами

Паста с томатами и морепродуктами (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить такое изысканное блюдо с лапшой, креветками и морепродуктами, требуются следующие ингредиенты:

оливковое масло - 1 ст. л.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

паприка - 1 ч. л.;

помидоры - 400 г;

куриный бульон - 1 л;

лапша или спагетти - 300 г;

замороженные морепродукты - 240 г;

листья петрушки - по вкусу;

лимон - несколько ломтиков.

Как готовить пасту с томатами и морепродуктами

Предварительно разморозьте смесь морепродуктов, если это рекомендовано изготовителем. Очистьте и измельчите лук и чеснок. Помойте помидоры, нарежьте их кубиками.

Разогрейте масло в глубокой сковороде, затем обжарьте лук и чеснок на среднем огне в течение 5 минут, до размягчения. Добавьте паприку, помидоры и бульон, доведите все до кипения.

Убавьте огонь, чтобы смесь слегка кипела, всыпьте лапшу или другие макароны и варите примерно 7 минут до полуготовности. Периодически помешивайте макаронные изделия, чтобы они не слипались.

Добавьте морепродукты и варите все еще в течение 3 минут до готовности. После этого выложите пасту на тарелки, посыпьте петрушкой и украсьте ломтиками лимона.