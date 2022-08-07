Квашені огірки "в огірках": три інгредієнти і ніякої води

Квашені огірки в огірках? Навіть назва заготовки звучить чудернацько. Але насправді це дуже просто й неймовірно смачно!
Рецепт з'явився на кулінарному YouTube-каналі "По-домашньому".
Можна додати ваші улюблені спеції з "букету" - зонтик кропу, листок чи корінь хрону.
Замочіть огірки десь на дві години. Помийте огірки, обсушіть і позрізайте кінчики.
Натріть огірки, часник, посоліть і перемішайте масу.
Покладіть на дно кріп та хрін (за бажанням).
Викладіть на дно перший шар огірків. Покладіть огіркову масу. Знову шар огірків і знову масу. Так чергуйте, доки банка не заповниться.
Не шкодуйте огіркової маси. Цілі огірки мають плавати в соку з огірків.
Закрити можна капроновою кришкою. Авторка відео запевняє, що такі огірки стоятимуть всю зиму.
Маса з огірків може залишитися, а може піти вся. Це залежить від розміру цілих огірків і щільності закладання в банку.
Раніше ми писали, як заквасити огірки за бабусиним рецептом, які можуть зберігатися просто на кухні.
Також повідомлялося про незвичні та смачні способи замаринувати огірки по-французьки, польськи та фінськи.