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Квашені огірки "в огірках": три інгредієнти і ніякої води

Колаж РБК-Україна: Як приготувати огірки в огірках
Автор: Світлана Мащенко

Квашені огірки в огірках? Навіть назва заготовки звучить чудернацько. Але насправді це дуже просто й неймовірно смачно!

Рецепт з'явився на кулінарному YouTube-каналі "По-домашньому".

Інгредієнти на 3-літрову банку:

  • 1,5 кг тертих огірків
  • 3 ст. л. солі
  • 100 г часнику

Можна додати ваші улюблені спеції з "букету" - зонтик кропу, листок чи корінь хрону.

Покрокове приготування

Замочіть огірки десь на дві години. Помийте огірки, обсушіть і позрізайте кінчики.

Натріть огірки, часник, посоліть і перемішайте масу.

Покладіть на дно кріп та хрін (за бажанням).

Викладіть на дно перший шар огірків. Покладіть огіркову масу. Знову шар огірків і знову масу. Так чергуйте, доки банка не заповниться.

Не шкодуйте огіркової маси. Цілі огірки мають плавати в соку з огірків.

Закрити можна капроновою кришкою. Авторка відео запевняє, що такі огірки стоятимуть всю зиму.

Маса з огірків може залишитися, а може піти вся. Це залежить від розміру цілих огірків і щільності закладання в банку.

Раніше ми писали, як заквасити огірки за бабусиним рецептом, які можуть зберігатися просто на кухні.

Також повідомлялося про незвичні та смачні способи замаринувати огірки по-французьки, польськи та фінськи.

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