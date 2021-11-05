Квашена капуста може бути дуже небезпечна: кому вона точно зашкодить

Квашена капуста вважається корисним продуктом, в якому міститься багато мінералів і вітамінів. Однак під час приготування в такій капусті утворюється багато шкідливих сполук, які можуть бути небезпечні для здоров'я.

Кому і чому не варто вживати квашену капусту – читайте в матеріалі нижче.

Чому квашена капуста може бути небезпечна

При процесі приготування у квашеній капусті утворюються різні сполуки, які можуть сильно нашкодити здоров'ю людини.

В першу чергу, це сіль, яка може викликати набряклість і спровокувати підвищення тиску. Така капуста швидко виводить йод з організму, а це може привести до проблем з щитовидною залозою.

При певних захворюваннях шлунково-кишкового тракту квашена капуста може викликати біль в шлунку і довести до гострого стану.

Небезпечно вживання капусти, яка тільки почала бродити. Через 2-3 дні в ній розмножуються бактерії, і вони можуть сильно вплинути на здоров'я щитовидки та шлунка.

Не варто вживати капусту, якщо у неї закінчився термін придатності або зовнішній вигляд, або смак не дуже приємний – це може привести до отруєння.

Бактерії та клітковина у квашеній капусті можуть спровокувати утворення газів і здуття. Також вони можуть дратувати слизову шлунка і дуже небезпечні для людей з гастритами та виразкою.

Кому не можна їсти квашену капусту

Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту: гастритами, виразкою, гастродуоденітами, синдромом подразненого кишечника, виразковим колітом.

Людям з нирковою недостатністю

Годуючим матерям - це може викликати у малюка проблеми з животиком

Людям з гіпертонією

Людям, які схильні до набряків

Людям із захворюваннями щитовидної залози

Не варто їсти капусту після 18: 00 і не можна перевищувати допустиму добову дозу в 150-1200 грам.

Як стверджують медики та дієтологи, якщо хронічні захворювання знаходяться в стані ремісії, то невелика кількість квашеної капусти нашкодити не зможе.

Її потрібно з'єднати з білковими продуктами та стежити за тим, щоб не перевищувати норму.