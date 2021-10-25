ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти гарбуз

Новость на русском →
Понеділок 25 жовтня 2021 07:00
Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти гарбуз Фото: кому не можна їсти гарбуз (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гарбуз є одним з улюблених продуктів українців в осінній період. З яскраво-оранжевого овоча готують різноманітні страви: супи-пюре, каші, млинці, і навіть м'ясні страви. Але навіть цей корисний продукт має протипоказання.

Кому і чому не можна їсти гарбуз, в чому її користь і протипоказання – читайте нижче в матеріалі Styler.

Кому гарбуз протипоказана і чому?

Які з будь-яким іншим продуктом з вживанням цього овоча потрібно знати міру, розповідає фахівець з харчування Олександр Войнов. Буває, що при частому вживанні продукту може виникати здуття живота, послаблення стільця. В такому випадку досить зменшити кількість споживаного гарбуза.

Цікаво що непомірне споживання гарбуза може призвести до так званої каротинової жовтяниці. В такому випадку виникає пожовтіння шкіри.

Не можна їсти гарбуз в разі індивідуальної непереносності. Хоча такі випадки і рідкісні, але у деяких людей може спостерігатися погіршення самопочуття після вживання продукту. В такому випадку від овоча краще відмовитися.

Гарбузове насіння продукт, безумовно дуже корисний, але варто пам'ятати про їх високу калорійність. Якщо ви стежите за дієтою, не захоплюйтеся. У 100 г насіння міститься 559 калорій.

З обережністю потрібно вживати гарбуз в сирому вигляді. Особливо людям із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також тим, у кого є проблема каменів в жовчному міхурі і нирках. Адже овоч має жовчогінну дію і може провокувати утворення каменів.

Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.

Діабетикам також не слід захоплюватися гарбузом, так як він може призвести до підвищення цукру в крові.

Чим же овоч корисний?

В цілому ж гарбуз є справжнім джерелом вітамінів, чимала їх частина міститься в насінні і навіть квітках.

Експерти кажуть, що в гарбузі в чотири-п'ять разів більше, ніж у моркві.

Каротин в організмі стає вітаміном А, який вкрай необхідний нам.

Також гарбуз містить вітаміни C, E, K і практично всі вітаміни групи B.

Овоч - низькокалорійний тому вважається відмінним дієтичним продуктом. Адже в гарбузі немає крохмалю, холестерину, трансжирів, цукру в ньому небагато, зате дуже багато корисної клітковини.

Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.

Раніше ми писали також, кому не можна їсти помідори.

Окрім того медики повідомили, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання курячих яєць.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
В ультраміні і з трендовою зачіскою: Леся Нікітюк підкорила сміливим образом
В ультраміні і з трендовою зачіскою: Леся Нікітюк підкорила сміливим образом