Квашеная капуста может быть очень опасна: кому она точно навредит

Квашеная капуста считается полезным продуктом, в котором содержится много минералов и витаминов. Однако во время приготовления в такой капусте образовывается много вредных соединений, которые могут быть опасны для здоровья.

Кому и почему не стоит употреблять квашеную капусту – читайте в материале ниже.

Почему квашеная капуста может быть опасна

При процессе приготовления в квашеной капусте образовываются различные соединения, которые могут сильно навредить здоровью человека.

В первую очередь, это соль, которая может вызвать отечность и спровоцировать повышение давления. Такая капуста быстро выводит йод из организма, а это может привести к проблемам с щитовидной железой.

При определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта квашеная капуста может вызвать боль в желудке и довести до острого состояния.

Опасно употребление капусты, которая только начала бродить. Через 2-3 дня в ней размножаются бактерии, и они могут сильно повлиять на здоровье щитовидки и желудка.

Не стоит употреблять капусту, если у нее закончился срок годности или внешний вид, или вкус не очень приятный – это может привести к отравлению.

Бактерии и клетчатка в квашеной капусте могут спровоцировать образование газов и вздутия. Также они могут раздражать слизистую желудка и очень опасны для людей с гастритами и язвой.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвой, гастродуоденитами, синдромом раздраженного кишечника, язвенным колитом.

Людям с почечной недостаточностью

Кормящим матерям – это может вызвать у малыша проблемы с животиком

Людям с гипертонией

Людям, которые склонны к отекам

Людям с заболеваниями щитовидной железы

Не стоит есть капусту после 18:00 и нельзя превышать допустимую суточную дозу в 150-1200 грамм.

Как утверждают медики и диетологи, если хронические заболевания находятся в состоянии ремиссии, то небольшое количество квашеной капусты навредить не сможет.

Ее нужно соединить с белковыми продуктами и следить за тем, чтобы не превышать норму.