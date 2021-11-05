Квашеная капуста может быть очень опасна: кому она точно навредит
Квашеная капуста считается полезным продуктом, в котором содержится много минералов и витаминов. Однако во время приготовления в такой капусте образовывается много вредных соединений, которые могут быть опасны для здоровья.
Кому и почему не стоит употреблять квашеную капусту – читайте в материале ниже.
Почему квашеная капуста может быть опасна
При процессе приготовления в квашеной капусте образовываются различные соединения, которые могут сильно навредить здоровью человека.
В первую очередь, это соль, которая может вызвать отечность и спровоцировать повышение давления. Такая капуста быстро выводит йод из организма, а это может привести к проблемам с щитовидной железой.
При определенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта квашеная капуста может вызвать боль в желудке и довести до острого состояния.
Опасно употребление капусты, которая только начала бродить. Через 2-3 дня в ней размножаются бактерии, и они могут сильно повлиять на здоровье щитовидки и желудка.
Не стоит употреблять капусту, если у нее закончился срок годности или внешний вид, или вкус не очень приятный – это может привести к отравлению.
Бактерии и клетчатка в квашеной капусте могут спровоцировать образование газов и вздутия. Также они могут раздражать слизистую желудка и очень опасны для людей с гастритами и язвой.
Кому нельзя есть квашеную капусту
- Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвой, гастродуоденитами, синдромом раздраженного кишечника, язвенным колитом.
- Людям с почечной недостаточностью
- Кормящим матерям – это может вызвать у малыша проблемы с животиком
- Людям с гипертонией
- Людям, которые склонны к отекам
- Людям с заболеваниями щитовидной железы
Не стоит есть капусту после 18:00 и нельзя превышать допустимую суточную дозу в 150-1200 грамм.
Как утверждают медики и диетологи, если хронические заболевания находятся в состоянии ремиссии, то небольшое количество квашеной капусты навредить не сможет.
Ее нужно соединить с белковыми продуктами и следить за тем, чтобы не превышать норму.
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