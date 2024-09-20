"Большая потеря". Умер звезда "Лиги смеха"

Стало известно о смерти юмориста и артиста из "Лиги смеха". Умер Юрий Рябченко, известный как фронтмен команды "Николь Кидман".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом на своей странице в Instagram рассказала гостевая редактор Одарка Царенко.

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко - актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), великий талант и просто хороший человек", - написала Царенко.

Юрий Рябченко (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Причин смерти артиста она не раскрыла. Впрочем, в посте говорится о том, что знакомых и друзей Юрия просят поддержать сбор на позороны и помощь его родным.



"Все деньги пойдут на похороны и его родственникам, которые сейчас находятся в Луганской области. Информация по поводу церемонии погребения будет со временем. Светлая память. Почивай с миром, друг", - добавила Царенко.





Умер звезда "Лиги смеха" (скриншот)

Что известно о Рябченко

Свою карьеру он начал еще много лет. Рябченко немного рассказывал о себе в соцсетях. Большинство его сообщений - о работе, выступлениях в "Лиге смеха" и юморе.

Он начинал с выступлений в составе команд "ПУПОК" и "Chili", а затем стал фронтменом "Николь Кидман". Кроме того, юморист работал над другими проектами.

Юрий Рябченко скончался (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

После начала полномасштабной войны, как видно по его странице в Instagram, артист находился в Украине. Он опубликовал фото в Киеве.