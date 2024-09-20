ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Большая потеря". Умер звезда "Лиги смеха"

Пятница 20 сентября 2024 14:25
UA EN RU
"Большая потеря". Умер звезда "Лиги смеха" Умер Юрий Рябченко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Стало известно о смерти юмориста и артиста из "Лиги смеха". Умер Юрий Рябченко, известный как фронтмен команды "Николь Кидман".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом на своей странице в Instagram рассказала гостевая редактор Одарка Царенко.

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко - актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), великий талант и просто хороший человек", - написала Царенко.

&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;

Юрий Рябченко (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

Причин смерти артиста она не раскрыла. Впрочем, в посте говорится о том, что знакомых и друзей Юрия просят поддержать сбор на позороны и помощь его родным.

"Все деньги пойдут на похороны и его родственникам, которые сейчас находятся в Луганской области. Информация по поводу церемонии погребения будет со временем. Светлая память. Почивай с миром, друг", - добавила Царенко.

&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;

Умер звезда "Лиги смеха" (скриншот)

Что известно о Рябченко

Свою карьеру он начал еще много лет. Рябченко немного рассказывал о себе в соцсетях. Большинство его сообщений - о работе, выступлениях в "Лиге смеха" и юморе.

Он начинал с выступлений в составе команд "ПУПОК" и "Chili", а затем стал фронтменом "Николь Кидман". Кроме того, юморист работал над другими проектами.

&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;&quot;Большая потеря&quot;. Умер звезда &quot;Лиги смеха&quot;

Юрий Рябченко скончался (фото: instagram.com/ryabchenko_yurka)

После начала полномасштабной войны, как видно по его странице в Instagram, артист находился в Украине. Он опубликовал фото в Киеве.

К слову, ранее дочь Делона высказалась о жизни без отца.

Кроме этого, звезда украинских сериалов едва не утонул на съемках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига смеха Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Смог в столице. Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды и что с этим делать
Смог в столице. Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды и что с этим делать