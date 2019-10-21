"Квартал 95" вперше прокоментував гучний скандал: наша зброя гостра і різка

Скандальний номер "Кварталу 95" і хору Верьовки, у якому вони висміяли пожежу в будинку Валерії Гонтаревої, прокоментували у прес-службі студії.

За словами "кварталівців", майже кожен новий випуск їхнього шоу "Вечірній Квартал" стає резонансним. Це зв'язано з тим, що Євген Кошовий і Ко жартують на ті теми, які хвилюють суспільство.

"Квартал" - це гостра політична сатира, так було, є і буде. Навіть, якщо це не подобається деяким політикам. Саме політики, їх дії і наслідки їх дій, які відчувають мільйони українців, дають нам привід для сатири", - йдеться у повідомленні на сторінці студії у Facebook.

"Кварталівці" подякували хору імені Верьовки за участь у їхньому шоу, та вважають, що народний колектив "незаслужено піддається інформаційній атаці", адже ніхто з представників хору не брав участі в написанні матеріалу.

Також у прес-службі звернулися до міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.

"Пане Володимире, дякуємо вам за вашу реакцію. Ми запрошуємо вас на наступну зйомку "Вечірнього Кварталу", щоб одразу після концерту ви сказали, за що вам соромно, а за що ні", - йдеться у повідомлені.

А міністру економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову, який теж висловився про скандальний номер, "кварталівці" побажали "успіхів, економічного стрибка і побільше інвесторів".

"Але, якщо щось піде не так, можете сміливо звинувачувати нас. Погодьтеся, з точку зору економіки дуже обґрунтованими будуть звучати такі тези, як: "Через жарт коміків "Вечірнього Кварталу" гривня впала у п’ять разів"; "Зовнішній борг України зростає в тій самій пропорції, в якій зростає обличчя Євгена Кошового".

"Наш гумор - наша головна зброя. І поки наша зброя гостра і різка, ми будемо з гордістю займатися своєю справою", - резюмували представники студії "Квартал 95".

Скриншот (facebook.com/kvartal95)