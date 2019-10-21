"Квартал 95" впервые отреагировал на громкий скандал: наше оружие острое и резкое

Скандальный номер "Квартала 95" и хора Веревки, в котором они высмеяли пожар в доме Валерии Гонтаревой, прокомментировали в пресс-службе студии.

По словам "кварталовцев", почти каждый новый выпуск их шоу "Вечерний Квартал" становится резонансным. Это связано с тем, что Евгений Кошевой и Ко шутят на те темы, которые волнуют общество.

"Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже, если это не нравится некоторым политикам. Именно политики, их действия и последствия их действий, которые чувствуют миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры", - говорится в сообщении на странице студии в Facebook.

"Кварталовцы" поблагодарили хор имени Веревки за участие в их шоу, и считают, что народный коллектив "незаслуженно подвергается информационной атаке", ведь никто из представителей хора не принимал участия в написании материала.

Также в пресс-службе обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

"Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет", - говорится в сообщении.

А министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который тоже высказался о скандальном номере, "кварталовцы" пожелали "успехов, экономического скачка и побольше инвесторов".

"Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как: "Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз"; "Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого".

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - резюмировали представители студии "Квартал 95".

Скриншот (facebook.com/kvartal95)