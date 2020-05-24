Курс долара в Україні: що сталося за тиждень і чого чекати далі

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Курс долара залишатиметься стабільним ще якийсь час

За курсом долара в Україні стежать всі. Багатьом цікаво, як поведе себе валюта після карантину. Крім того, деякі були б не проти таким чином підзаробити.

Валюта в обмінниках минулого тижня була, однак бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося. А те, що долар після тижнів відносної стабільності досить різко пішов вгору, експерти пояснюють появою на міжбанківському ринку великих покупців валюти. Про це інформує "Сьогодні".

Фахівці стверджують, що кілька покупців цікавилися великими сумами в 50-70 і більше млн доларів, що, відповідно, змусило курс долара зрушити вгору.

Як уточнив Олександр Охріменко, цими покупцями виявилися кілька досить великих українських банків. "Мінфін у минулий вівторок виставив на продаж не гривневі, а валютні облігації на суму майже 350 млн доларів з терміном погашення 6 місяців і під дуже привабливі 3,4% річних. Це вигідна покупка для наших банкірів - вона дозволяє без особливих зусиль не тільки заробити на відсотках, але й отримати прибуток у разі зростання курсу долара, яке має відбутися до кінця року. Тому банки вийшли на ринок з великими сумами в гривнях, попит перевищив пропозицію і курс пішов вгору", - прокоментував Олександр Охріменко.

Олег Пендзін також підтвердив, що попит курсу ситуативно виріс через продаж Мінфіном валютних облігацій. Не у всіх покупців знайшлося достатньо валюти, вони пішли за нею на міжбанківський ринок, у результаті утворився дефіцит валюти, який був заповнений продавцями, але за більш високим курсом.

Ще тиждень курс залишатиметься стабільним. Однак цей період закінчиться, як тільки країна стане по-справжньому виходити з карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

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Автор: Дарина Яновська