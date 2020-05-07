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Міжнародні резерви Україні поновили зростання

Новини » Економіка     07.05.2020 - 10:13
Міжнародні резерви Україні поновили зростання
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Резерви зросли завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку

Розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2020 року зріс на 3,1% (на 771,24 млн доларів) і на 1 травня становив 25 694,99 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів зріс на 392,83 млн доларів (на 1,6%).

Міжнародні резерви Україні поновили зростання

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 27-30 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2020 року скоротився на 7,8% (на 2,1 млрд доларів) і на 1 квітня становив 24,9 млрд доларів.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років.

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