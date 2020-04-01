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НБУ за березень витратив на підтримку гривні майже 2,2 млрд доларів

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 11:09
НБУ за березень витратив на підтримку гривні майже 2,2 млрд доларів
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк утримав національну валюту від більш глибокого падіння

Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склав 2 189,6 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

НБУ за березень витратив на підтримку гривні майже 2,2 млрд доларів

bank.gov.ua

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1 346,0 млн доларів і продав на 2 748,6 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склав 1 402,6 млн доларів.

НБУ за березень витратив на підтримку гривні майже 2,2 млрд доларів

При цьому офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, зріс за березень на 14,3% з 24,56 грн/долар до 28,06 грн/долар.

НБУ за березень витратив на підтримку гривні майже 2,2 млрд доларів

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ у 2019 році купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій 27 березня заявив, що ситуація на валютному ринку України поліпшується, а НБУ значно скоротив продаж валюти.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжування надмірних коливань.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Україникурс НБУКурс долара
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