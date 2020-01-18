Пенсії в Україні 2020: які зміни чекають на українців

Пенсії в Україна 2020

У більшості розвинених країн світу вже існує трирівнева пенсійна система

Новий закон про пенсії в Україні свідчить, що тепер будуть діяти три рівня пенсійного забезпечення, як у багатьох розвинених країнах. Дана система включає виплати з бюджету або державного пенсійного фонду, виплати з фондів або інших фінансових установ та виплати від фінансових структур.

Про необхідність введення багаторівневої пенсійної системи в Україні почали говорити ще років 10 назад. І лише тепер у Верховній Раді був зареєстрований законопроект (№2683), який може дати старт введенню другого рівня пенсійного забезпечення - загальнообов'язкового накопичувального, повідомляє "Сегодня".

Структура обов'язкової накопичувальної пенсійної системи буде досить складною. Гроші, сплачені у вигляді внесків на загальнообов'язкове накопичувальне страхування, будуть надходити в Пенсійне казначейство, яке має створити Кабмін у вигляді юрособи публічного права.

Незважаючи на те що гроші працівників будуть надходити в Пенсійне казначейство, розпоряджатися ними ця структура не матиме права. Всі перераховані українцями гроші Пенсійне казначейство має буде передавати на заощадження в банки-зберігачі.

Економісти по-різному ставляться до введення обов'язкового пенсійного накопичення. Наприклад, президент інвестиційного фонду "Універ" Тарас Козак впевнений, що це дасть можливість збільшити розмір пенсій для тих, хто буде робити відрахування в систему обов'язкового накопичувального страхування.

У той же час економіст-аналітик Борис Кушнірук проти другого рівня пенсійної системи, більш вигідними і надійними вважає пенсійні вклади, які точно не "згорять". Наприклад, у нерухомість.

Крім того, у 2020 році закінчується пільговий період для виходу на пенсію жінок. Раніше в 59,5 років на пенсію могли вийти жінки, які народилися з 1 жовтня по 31 березня 1961 року. Всі ті, хто народився пізніше, зможуть оформити пенсію тільки в 2021 році.