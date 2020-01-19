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Яким буде курс долара в Україні: всі прогнози експертів

STYLERЖиття    19.01.2020 - 14:59
Яким буде курс долара в Україні: всі прогнози експертів
Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Фахівці поділилися своїми думками щодо того, що буде з доларом у 2020 році

У 2019 курс гривні зміцнився на 19% і посів перше місце серед локальних валют світу. І в першій половині 2020 року очікується, що гривня виросте ще більше, однак у другому півріччі, навпаки, може початися її ослаблення.

"У другій половині 2020 року гривня може почати ослаблення, оскільки попит іноземців на гривневі ОВДП може істотно зменшитися, а торговий дефіцит продовжить розширюватися. В результаті курс гривні на кінець 2020 року може скласти 25-25,5 грн / долар", - коментує керівник підрозділу з корпоративного аналізу компанії ICU, Олександр Мартиненко.

Однак економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв'ю Gazeta.ua. стверджує зворотне. Крім того, фахівець вважає, що зміцнення гривні не є позитивним для економіки. Діяльність експортних послуг погіршилася, в національній валюті на них впала виручка. Оскільки доходи в бюджет зав'язані на податках з цих підприємств, то вони зменшилися. Також зменшилися податкові надходження від імпорту.

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"У Мінфіну є своя задача. Вона полягає в тому, щоб зменшити прибутковість по ОВДП нижче 10 відсотків. Також треба збільшувати термін обігу державних облігацій - від 5 і більше років", - додав експерт.

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