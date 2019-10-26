ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Яким буде курс долара в 2020 році: всі варіанти

STYLERЖиття    26.10.2019 - 20:14
Яким буде курс долара в 2020 році: всі варіанти
Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

Прогнози експертів суттєво різняться

Курс долара в 2020 році в Україні може істотно зрости. Проте може і піти на спад. Так, один з аналітиків зазначає, що прогноз на наступний рік в значній мірі залежить від розвитку ситуації у світовій економіці. Детальніше - в матеріалі Styler.

"Сприятливий сценарій буде реалізовано, якщо світова економіка продовжить поступове прискорення, а показники зростання ВВП України будуть відповідати очікуванням МВФ - вище 3%. У цьому випадку долар-гривня продовжить курсувати в діапазоні 25-28", - прокоментував фахівець.

Яким буде курс долара в 2020 році: всі варіантиКурс долара в Україні (ілюстративне фото)

Проте в разі ескалації торговельних воєн і неконтрольованого розповсюдження їх наслідків на світові ринки долар-гривня може не тільки перетнути позначку 30, але і закінчити рік поблизу 35.

Кабінет міністрів України в свою чергу очікує, що середній курс гривні до долара в 2020 році становитиме 27 грн/долар. Як зазначив прем'єр-міністр Гончарук, такий прогноз курсу міститься в "Сценарії 1" макропрогнозу Міністерства економіки та буде закладений в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар, розповів Гончарук. "Чим швидше економіка буде рости, тим гривня буде більше зміцнюватися", - розповів він.

Банкір і фінансист Станіслав Лисянський розповів, що у відповідності з прогнозами Нацбанку і Мінфіну, девальвація нижче 28 грн за 1 долар в 2020 році не очікується.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара закріпився вище рівня 25 гривень
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся